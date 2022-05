Triglav s četrtino višjim dobičkom

V nadaljevanju preberite:

Zavarovalnica Triglav je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 33,3 milijona evrov čistega dobička, kar je četrtino bolje kot v istem obdobju lani. Kosmate zavarovalne in pozavarovalne premije so se povečale za skoraj desetino in v prvih treh mesecih znašale 407 milijonov evrov.