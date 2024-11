Trumpova ekonomska politika ne prinaša nič dobrega

Glede na ekonomske politike Donalda Trumpa se bosta gospodarska moč ZDA v svetu in blaginja prebivalcev po mnenju profesorja z ljubljanske ekonomske fakultete Roka Spruka zmanjšali.

Donald Trump poziva k dvigu carin in drugih uvoznih dajatev na uvoz v ZDA, vključno za države, ki imajo z ZDA prijateljske odnose, kot je tudi Slovenija. Napovedano je tudi regresivno znižanje davkov, kar pomeni nižje davčne stopnje za višje dohodke. »Kombinacija na eni strani trgovinskega protekcionizma in konservativne fiskalne politike z nižjimi davčnimi bremeni bo pripeljala do višje cene končnih dobrin in večjega javnofinančnega primanjkljaja, predvsem na zvezni ravni, ter do še večje dohodkovne in socialne neenakosti v ZDA. Posledično lahko pričakujemo tudi manj vlaganj zvezne vlade v izobraževanje in zdravstvo,« je dejal Rok Spruk.

Pri tem opozarja, da sta za dolgoročno ekonomsko uspešnost in trajnostno naravnano gospodarsko rast pomembna vladavina prava in političnoekonomska stabilnost, kar pa je lahko pod Trumpovo administracijo ogroženo. »V Trumpovih ekonomskih politikah ne najdemo ničesar, kar bi okrepilo srednji razred, spodbudilo pošteno konkurenco, zmanjšalo predatorsko moč velikih korporacij ter spodbujalo malo in srednje podjetništvo, ki v ZDA predstavlja hrbtenico razvoja in dohodkovne rasti za srednji razred.«

Težki za Nemčijo in Evropo

Sogovornik opozarja tudi na Trumpov protekcionizem: »V medsebojnem trgovanju dveh držav ni poražencev. Mednarodna trgovina je vzajemno koristna.« Te skrbi delijo tudi ekonomisti v Nemčiji, najpomembnejšem slovenskemu izvoznemu trgu. »Zmaga Donalda Trumpa zaznamuje začetek najtežjih gospodarskih časov v zgodovini Zvezne republike Nemčije,« je komentiral predsednik ekonomskega inštituta v Kielu Moritz Schularick.

Poleg domače strukturne krize se bo namreč država soočila z velikimi izzivi na področju zunanje trgovine in varnosti, na kar ni pripravljena. »Trumpove ekonomske politike bodo verjetno vključevale carine in uvozne omejitve, ki bodo povzročile dodaten pritisk na rast v Nemčiji in Evropi.«

Tako Rok Spruk kot Moritz Schularick poudarjata nujnost evropskega vlaganja v obrambo. »V časih geopolitičnih napetosti so izdatki za obrambo izredno pomembni, ker ohranjajo sedanjo vrednost miru. Ta pa ima tudi pomembne ekonomske posledice,« je dejal Spruk.