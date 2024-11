Odzivi na izid volitev: Konec časov, ko so ZDA ščitile Evropo

V Evropi se vrstijo odzivi na izide predsedniških volitev v ZDA, kjer vse kaže na zmago republikanca Donalda Trumpa. Med prvimi mu je čestital madžarski premier Viktor Orbán, sledila sta avstrijski kancler Karl Nehammer in francoski predsednik Emmanuel Macron.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes čestitala Donaldu Trumpu ob ponovni izvolitvi za predsednika ZDA. Na omrežju X je, potem ko je Trump razglasil zmago na volitvah, zapisala, da je Slovenija pripravljena delati z njim. Mednarodna skupnost se danes sooča s številnimi izzivi, vaše vodstvo pri soočanju z njimi pa bo ključno, je zapisala Pirc Musarjeva.

»Slovenija je pripravljena sodelovati z vami. Le skupaj lahko zgradimo bolj demokratičen, varnejši in bolj zelen svet,« je predsednica še zapisala v objavi na omrežju X.

Ob projekcijah, ki kažejo na zmago republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, je prelomna ameriška politična dogajanja ocenil slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. »Rezultati še niso uradni, ampak lahko rečemo, da bo Slovenija sodelovala z vsakim predsednikom, ki ga bodo izvolili Američani,« je povedal v telefonskem pogovoru za Delo. »Ta trenutek to kaže na Donalda Trumpa in upam, da bomo ameriško-slovenske odnose nadaljevali v tako odličnem tempu kot zadnje leto, tudi nekaj zadnjih let.«

Slovenski veleposlanik v ZDA je omenil transatlantske odnose: »Upam, da bodo enako dobro potekali tudi transatlantski odnosi Evropske unije z ZDA, predvsem pa odnosi varnosti in obrambe znotraj Nata. V predvolilni kampanji smo slišali najave sprememb politike ZDA, tako trgovinske kot tudi varnostne, kaj je s tem, bomo videli, ko se bo Trump dejansko vselil v Belo hišo. V primeru seveda, da bo zmaga uradno potrjena.« Kaj to pomeni za gospodarske in varnostne odnose Evrope z ZDA? »Pričakujemo spremenjen odnos ZDA do Evrope, a tudi, da bomo skupaj našli mirno in pravično rešitev za vojno v Ukrajini, ki je eno osrednjih varnostnih vprašanj v Evropi.«

Zmaga se nasmiha Donaldu Trumpu. FOTO: Simon Maina/AFP

»Veselim se ponovnega sodelovanja s predsednikom Trumpom, da bi pospešili močno čezatlantsko agendo. EU in ZDA so več kot le zaveznice. Povezuje nas resnično partnerstvo med našimi ljudmi, ki združuje 800 milijonov državljanov. Ta vez je globoka in ima korenine v naši skupni zgodovini, zavezanosti svobodi in demokraciji ter skupnih ciljih varnosti in priložnost za vse,« pa je v izjavi s čestitko Trumpu zapisala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Pozvala je k prizadevanjem za čezatlantsko partnerstvo, ki naj bi še naprej prinašalo koristi našim državljanom. Milijoni delovnih mest in milijardne vrednosti trgovine in naložb na obeh straneh Atlantika so odvisne od dinamičnosti in stabilnosti našega gospodarskega partnerstva, je še zapisala.

Evropski socialisti: Temačen dan

»To je temačen dan. Poznamo Trumpov projekt: avtoritarnost, ksenofobija in pomanjkanje priložnosti. Vendar ne pozabljamo na vrednote, ki so nas učile, in na to, kakšna družba želimo biti. Demokratične in napredne sile v EU in ZDA morajo biti enotne v boju za bolj pravično, trajnostno in vključujočo prihodnost,« je zapisala voditeljica socialistov v evropskem parlamentu Iratxe García Pérez.

Donald Trump na govorniškem odru FOTO: Callaghan O'hare/Reuters

»EU bo nadaljevala svojo pot v skladu s strateško agendo kot močna, enotna, konkurenčna in suverena partnerica ter hkrati branila multilateralni sistem, ki temelji na pravilih,« je sporočil predsednik evropskega sveta Charles Michel. Evropsko unijo in ZDA povezujeta trajno zavezništvo in zgodovinska vez. Kot zaveznik in prijatelj se Unija veseli nadaljnjega konstruktivnega sodelovanja,« je še dodal.

Na zmago Donalda Trumpa prihajajo prvi odzivi tudi iz Nemčije. Političarka koalicijske liberalne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann je za nemško javno televizijo ARD dejala, da je z zmago Trumpa konec obdobja, ko so ZDA varovale Evropo. Podobno zaskrbljeno na Trumpovo zmago gleda poslanec opozicijske krščanskodemokratske CDU Jens Spahn, ki pri tem vladi kanclerja Olafa Scholza očita, da se na takšen scenarij politično ni dovolj pripravila.

Jens Spahn ob tem poudarja, da morata ZDA in Evropska unija nujno sprejeti prostotrgovinski sporazum. Oglasila se je tudi predsednica skrajno desne Alternative za Nemčijo Alice Weidel, ki je dejala, da na volitvah ni odločal prebujenski Hollywood, ampak delovno ljudstvo.

Nemški kancler Olaf Scholz je danes po tem, ko se je Donald Trump razglasil za zmagovalca volitev, dejal, da morajo biti najprej prešteti vsi glasovi, saj da morajo imeti vsi volivci možnost vplivati na rezultat volitev. In njegovega kabineta so tudi sporočili, da se je kancler po telefonu že slišal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Tema pogovora so bile ameriške volitve. V odzivih na zmago Trumpa je v Nemčiji sicer pretežno čutiti zaskrbljenost.

Oglasili so se tudi že nekateri ekonomisti, ki opozarjajo, da so pred Nemčijo in Evropo zahtevni časi, saj je pričakovati, da bo Trump uvedel carine na evropska in torej tudi nemška vozila. Scholz je potem na omrežju X Trumpu čestital in zapisal, »da ZDA in Nemčija že dolgo uspešno sodelujeta in tako spodbujata blaginjo in svobodo na obeh straneh Atlantika. Sodelovanje bomo v korist naših prebivalcev nadaljevali,« je napovedal kancler Scholz.

Čestitke pa je Trumpu takoj namenil francoski predsednik Emmanuel Macron. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje, in sicer s spoštovanjem in ambicijami. »Za več miru in blaginje,« je zapisal na omrežju X. »Njegovo vodenje bo znova ključno za ohranitev močnega zavezništva. Veselim se ponovnega sodelovanja z njim, da bomo z močjo Nata spodbujali mir,« pa je na X v čestitki Trumpu zapisal generalni sekretar Nata Mark Rutte. V prvem Trumpovem mandatu je Rutte kot nizozemski premier razvil konstruktiven odnos z njim.

Od evropskih voditeljev mu je čestital tudi avstrijski kancler Karl Nehammer. Prav tako na omrežju X je ob tem zapisal, da so ZDA pomemben strateški partner Avstrije. »Veselimo se nadaljnje gradnje in krepitve transatlantskih odnosov, da bi se lahko uspešno soočali z globalnimi izzivi,« je dodal.

Tiskovna predstavnica francoske vlade je še pred Trumpovo razglasitvijo zmage medtem menila, da bi se ob izidih v ZDA morali vprašati ne, kaj bodo storile ZDA, temveč česa je sposobna Evropa. »Na določenem številu absolutno ključnih področij, pri obrambi, ponovni industrializaciji, razogljičenju bo treba vzeti usodo v svoje roke,« je za televizijo RTL dejala Maud Bregeon.

Podporniki republikancev slavijo. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Zelenski čestital Trumpu

Čestitke Donaldu Trumpu za impresivno zmago na volitvah je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je Trump danes razglasil zmago na torkovih predsedniških volitvah v ZDA. Ukrajinski predsednik je izrazil upanje, da bo Trumpova izvolitev pripomogla k dosegi pravičnega miru v Ukrajini.

Zelenski je v zapisu na omrežju X zapisal, da se veseli sodelovanja z ZDA »pod odločnim Trumpovim vodstvom« ter se zanaša na nadaljnjo ameriško podporo Ukrajini.

Spomnil je na svoje septembrsko srečanje s Trumpom ter dodal, da ceni Trumpovo načelo »doseči mir skozi moč«. »Prav to je načelo, ki lahko v praksi približa mir Ukrajini. Upam, da ga bomo skupaj udejanjili,« je zapisal.

Zelenski je izrazil še željo, da bi Trumpu osebno čestital ob zmagi, ob tem pa bi govorila tudi o krepitvi partnerstva med Ukrajino in ZDA. Trump je v kampanji pred volitvami napovedoval, da bo nemudoma končal vojno v Ukrajini, pri čemer ni povedal, kako bi to storil. V Kijevu so sicer pred volitvami izražali zaskrbljenost glede nadaljnje ameriške podpore Ukrajini v primeru Trumpove zmage.