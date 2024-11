Trumpova zmaga prinaša optimizem na trge

Politična in gospodarska kriza v Nemčiji trenutno le omejeno vpliva na večino podjetij v indeksu DAX, medtem ko nemška trgovinska bilanca ostaja močna, kar se kaže tudi v rasti indeksa. Kljub trgovinskim napetostim med ZDA in Kitajsko ter ponovni izvolitvi Donalda Trumpa, ki napoveduje deregulacijo za spodbujanje ameriškega gospodarstva, vlagatelji lahko pričakujejo občasno večjo volatilnost, predvsem v sektorjih, kjer bi lahko uvedli nove carinske zaščitne ukrepe za ameriške proizvajalce.

Globalna industrija je močno soodvisna, zato lahko nove carine povzročijo začasne motnje, vendar bi posledice sčasoma verjetno privedle do stabilizacije. Primer tega je avtomobilska industrija – evropski proizvajalci, kot so nemške avtomobilske družbe, imajo proizvodne obrate v ZDA, kar jim omogoča boljši dostop do ameriškega trga in prilagoditev lokalnim potrebam. Tudi ameriški proizvajalci, kot je Tesla, imajo tovarne v Evropi. Zaradi teh mednarodnih povezav so popolne carinske omejitve v takšnih sektorjih manj verjetne.

Obljubljeni pospešek gospodarski rasti

Trumpova zmaga je sicer na delniške trge prinesla veliko optimizma, saj so njegovi načrti za krepko znižanje regulacije ameriškega gospodarstva, povečanje državne porabe za varnost in davčne olajšave spodbudili rast delnic. Vlagatelji upajo, da bodo te politike močno pospešile gospodarsko rast ZDA.

Na valutnih trgih je Trumpova zmaga povzročila dvig vrednosti ameriškega dolarja, kar je pritisnilo na evro, ki je padel na 1,0561 dolarja. Dolar je pridobil vrednost zaradi pričakovanj o višji inflaciji in povečani javni porabi, kar povečuje povpraševanje po dolarju in viša donosnost ameriških obveznic.

INFOGRAFIKA: Delo

Ameriške desetletne državne obveznice so doživele rast donosnosti na 4,426 odstotka, kar so najvišje ravni v štirih mesecih, kljub nižanju centralnobančnih obresti, saj vlagatelji upoštevajo večje državne izdatke, nižje davke, s tem verjetno povišan deficit in dolg kot dejavnike, kar daje novo premijo na ameriški dolg. Če bo Trumpovo predsedovanje inflatorno, lahko pričakujemo daljše obdobje vsaj dolgoročnih obrestnih mer, ki bodo višje od štirih odstotkov.

Valovanje na vseh trgih

Trumpova zmaga je sprožila valove na vseh večjih trgih – od delnic in valut, nafte in obveznic do zlata in bitcoina – saj vlagatelji prilagajajo svoja pričakovanja glede prihodnjih ekonomskih politik, ki bodo vplivale na globalno finančno sliko. Možnost novih carin in spremembe v transatlantskih trgovinskih odnosih bi lahko posredno vplivale tudi na Slovenijo, še posebej na podjetja, povezana z nemškim trgom.

Gospodarska nestabilnost v Nemčiji bi lahko prizadela slovenska podjetja, ki se močno opirajo na nemški trg, predvsem izvoznike. Kljub tem tveganjem pa se pričakuje stabilno in uspešno poslovanje slovenskih borznih podjetij tudi v prihodnje. Trenutno je na voljo dovolj likvidnosti v finančnem sistemu, obrestne mere se znižujejo, cene nafte pa se gibljejo stabilno, okrog 68,5 dolarja za sod. To ustvarja ugodne pogoje za rast, večje korekcije na domačem delniškem trgu pa bi bile verjetne le ob občutnem poslabšanju razmer na trgu dela.

Umiritev inflacije in znižanje obrestnih mer sta dobra znaka za tuje in domače trge. Poleg tega bi lahko domača borzna podjetja pridobili vrednost zaradi višanja plač in nadaljnjega zniževanja inflacije, kar ustvarja še bolj pozitivno okolje za vlagatelje v Sloveniji.