Tudi letos bo pomanjkanje ustreznega kadra veliko

Število brezposelnih se je konec lanskega leta pričakovano nekoliko zvišalo na 48.353 oseb, a je bilo še vedno za dobrih devet odstotkov nižje kot decembra leta 2022. Do konca letošnjega leta naj bi se po oceni zavoda za zaposlovanje ta številka še znižala na 47.000, pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela pa je tudi letos velik problem.

Slovenija ima tudi eno najnižjih stopenj anketne brezposelnosti v Evropski uniji. Vršilka dolžnosti generalne direktorice zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc je povedala, da so jim je uspelo z aktivnostmi zavoda zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih in povečati zaposlitve v javnih delih, da pa se trg dela še vedno spopada s pomanjkanjem kadra z ustreznim znanjem. Težave s kadrom je še posebej pričakovati v dejavnosti gostinstva, zdravstva in socialnega varstva ter v izobraževanju. »Delodajalci vse bolj iščejo kader z ustreznimi veščinami, zato bo zavod letos pozornost namenil pridobivanju teh veščin,« je pojasnila. Po njenih besedah bo v prihodnje zato za zagotavljanje kadra treba aktivirati ves delovni potencial.

Kadrovski dogodki

Na zavodu opažajo težave pri zaposlovanju mladih in tudi pri zaposlovanju starejših od 50 let, zato bodo v obeh skupinah nadaljevali aktivnosti, ki spodbujajo zaposlovanje. Zavod poleg tega tudi letos po državi načrtuje številne kadrovske dogodke, sejme, srečanja …, okrepili bodo infotočko za tuje delavce in nadaljevali aktivnosti za zaposlovanje tujih delavcev, ki jih je med aktivnim prebivalstvom že 14,4 odstotka. Kot smo že poročali v Delu, bodo februarja v Črni gori pripravili dogodek za iskanje kadra iz turistične panoge, v Bolgariji načrtujejo kadrovski sejem, v Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji pa bodo nadaljevali organizacijo dogodkov Življenje in delo v Sloveniji. S tem želijo v Slovenijo privabiti podobno število kandidatov kot lani, to je približno 10.000. »Želimo si, da bi na ta način privabljali bolj usposobljeno delovno silo,« je dejala Barbo Škerbinčeva.

Več zaposlitev tujcev pričakujejo po interventnem zakonu, ki za 37 poklicev, ki so nujni za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov, omogoča hitrejše zaposlovanje delavcev iz nevizumskih držav, kamor po novem sodijo tudi delavci s Kosova. Do konca leta 2023 so na zavodu po tem zakonu obravnavali 124 vlog. To so predvsem vloge za gradbene delavce, varilce, elektromehanike in inštalaterje.

Sankcioniranje kršiteljev

Zavod ves čas izvaja tudi nadzor nad brezposelnimi osebami, poleg tega pri delodajalcih preverja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti pri porabi sredstev aktivne politike zaposlovanja. Zavod je lani tako zaključil 884 postopkov nadzorov, v katerih je preverjal, ali brezposelne osebe izpolnjujejo pogoje aktivnega iskanja zaposlitve in drugih obveznosti za ohranjanje statusa brezposelnega. V zavodu navajajo, da so lani pri tem izdali kar 65 odstotkov negativnih odločb, zaradi katerih so bile brezposelne osebe sankcionirane zaradi neizpolnjevanja obveznosti. Gre denimo za zavrnitev zaposlitve ali neiskanje zaposlitve. »Delodajalci nam očitajo, da jim pošiljamo nemotivirane kandidate,« je povedala Barbo Škerbinčeva. Zato bodo letos ta nadzor še povečali. Na zavodu razmišljajo celo, da tega ne bi več opravljali svetovalci, ampak skupna služba za nadzor. Začasna direktorica zavoda je prepričana, da je treba brezposelne spodbujati k iskanju dela.