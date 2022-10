Turistične naložbe zaostajajo za strateškimi cilji

V nadaljevanju preberite še:

Cilj nove strategije razvoja turizma je med drugim dvigniti dodano vrednost na zaposlenega v gostinski turistični dejavnosti s 36.000 evrov na 60.000, povečati prilive od izvoza potovanj na štiri milijarde evrov, podaljšati bivanje turistov, povečati njihovo zadovoljstvo in zmanjšati ogljični odtis. Dokument skupaj predvideva 94 ukrepov, ocenjena skupna višina vlaganj za realizacijo strategije in doseganje njenih strateških in razvojnih ciljev v šestletnem strateškem obdobju pa znaša 1,54 milijarde evrov.