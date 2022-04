Turških investitorjev ne prepriča nobena ponudba

Turško podjetje Yildiz Entegre štiri leta po nakupu propadle tovarne ivernih plošč v Otiškem Vrhu še vedno ni uresničilo napovedi o 45-milijonski naložbi na tej lokaciji in zaposlitvi 180 ljudi v prvi fazi zagona proizvodnje. Kaj je vzrok za pasivnost turškega investitorja, ugibajo tudi na ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT), kjer s potencialnim investitorjem še vedno poskušajo doseči dogovor o nadaljevanju projekta.

Turške lastnike je najprej zaustavil izpad turške lire proti evru, nato epidemija covida-19. A zadnji dve leti se je povpraševanje po ivernih ploščah na slovenskem in evropskem trgu izjemno povečalo. »Vsi ekonomski razlogi, svetovni trend rasti cen in pomanjkanje ivernih plošč govorijo v prid takojšnjemu začetku naložbe na strateški lokaciji v Otiškem Vrhu,« so prepričani na MGRT, kjer so bili pripravljeni naložbo podpreti s štirimi milijoni evrov. A denarja niso izplačali, saj je turški investitor iz neznanih razlogov od podpisa pogodbe odstopil.

Zavrnili ponudbo SiDG

MGRT je podjetje Yildiz Entegre povezalo tudi s Slovenskimi državnimi gozdovi (SiDG), da bi mu omogočili dobavo lesa. »Hkrati bi SiDG skladiščne prostore Yildiza lahko koristil tudi za skladiščenje raznovrstnih lesnih sortimentov, ki bi jih lokalna lesnopredelovalna podjetja uporabila za nadaljnjo predelavo v izdelke z višjo dodano vrednostjo, s čimer bi preprečili izvoz kakovostne slovenske hlodovine v sosednjo Avstrijo. SiDG-ju bi tako na drugi strani omogočili lažjo vzpostavitev lesnega centra na Koroškem,« so pojasnili na MGRT.

A Yildiz Entegre je lani jeseni zavrnil ponudbo SiDG za najem dela zemljišča in pokritih prostorov, prav tako ni izkazal interesa za vzpostavitev dobave lesa. Po naših informacijah se podjetje tudi ni prijavilo na poziv SiDG za najem ali nakup zemljišč za vzpostavitev zbirnih centrov za skladiščenje gozdnih lesnih sortimentov ob železnici, čeprav do nekdanje tovarne iveric vodi industrijski tir.

Lesna centra pri Ormožu in na Pohorju

Načrti za vzpostavitev lesnega centra na območju propadajoče tovarne iveric so tako vsaj za letos padli v vodo. SiDG je na javni poziv za njihovo vzpostavitev do roka prejel sedem prijav. V drugo, zavezujočo fazo poziva bodo povabili le dva investitorja. SiDG bo za vzpostavitev obeh lesnih centrov (eden bo na območju Ormoža, drugi pa na območju Osankarice na Pohorju) investiral med 2,5 in tremi milijoni evrov. Neporabljen znesek do višine 7,4 milijona evrov, kolikor so predvideli za vzpostavljanje lesnih centrov, bodo prenesli v naslednji poziv, objavljen predvidoma v prvem četrtletju 2023.

SiDG bo v lesnem centru obvladoval manjšinski lastniški delež (med 25 in 49 odstotki). Svoj vložek lahko prispeva z zagotovitvijo 20.000 kubičnih metrov žaganega lesa po tržni ceni in kapitalskim vložkom do skupne višine 7,3 milijona evrov. SiDG se bo iz novoustanovljene družbe lahko umaknil najkasneje v osmih letih njenega poslovanja.

Ministrstvo čaka Turke

Projekt proizvodnje ivernih plošč je še vedno uvrščen med strateške vladne projekte. »Ministrstvo za gospodarstvo se ves čas trudi doseči dogovor s potencialnim investitorjem o nadaljevanju projekta. Znova smo jih povabili na pogovor. Njihov odziv še čakamo. Turškega investitorja še vedno štejemo za resnega sogovornika,« so povedali na MGRT, kjer so med strateške projekte uvrstili tudi posodobitev žage v Otiškem Vrhu v lasti podjetja Lesoteka.