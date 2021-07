Tveganje, imenovano delta

V nadaljevanju preberite:

Različica koronavirusa delta, ki izvira iz Indije in je aprila tam povzročila nov obsežen val okužb in smrti, se širi po zemeljski obli. Postala je prevladujoča različica v Združenem kraljestvu, Rusiji, Izraelu, Južni Afriki, Singapurju ... Vse bolj prisotna je tudi v ZDA (četrtina okužb) ter Evropi (58 odstotkov okužb na Portugalskem in 12 odstotkov v Nemčiji). Za kapitalske trge je najbolj skrb vzbujajoče splošno povečevanje števila okužb, in to v državah z visoko stopnjo precepljenosti. Eksplozivna rast okužb nam misli avtomatsko napelje na ponovne omejitve.