UI še kar privlači vlagatelje

Ameriške delnice so se v maju podražile za pet, evropske pa za 2,63 odstotka. Ameriške borzne družbe so z zadnjo objavo četrtletnih poslovnih rezultatov presegla pričakovanja. To je indeks S&P 500 (500 največjih ameriških delnic) in indeks Nasdaq 100 (tehnološke ameriške delnice) pognalo na nove zgodovinske najvišje vrednosti – S&P 500 je dosegel vrednost 5341,9 točke, Nasdaq 100 pa 18.907,5 točke. Pomembno vlogo pri donosnosti imajo še vedno podjetja, ki delujejo na področju umetne inteligence (UI), vendar – kako dolgo je to še vzdržno?

Dobri rezultati poslovanja borznih družb

V maju je 78 odstotkov borznih družb indeksa S&P 500 objavilo četrtletne rezultate poslovanja, ki so presegli pričakovanja. Celotni prihodki tehnološkega giganta Apple so se v primerjavi z istim obdobjem v prejšnjem letu znižali za štiri odstotke. Prodaja iphonov, ki predstavlja največji vir prihodkov podjetja, se je v primerjavi z istim obdobjem v prejšnjem letu zmanjšala za deset odstotkov.

Ključni razlog se nahaja v zmanjšanemu povpraševanju s Kitajske. Kitajska vlada je državnim uradnikom prepovedala uporabo nekitajskih telefonov za službeno uporabo. Borzna družba Apple je kljub slabšim poslovnim rezultatom presegla tržna pričakovanja in cena delnice se je po objavi rezultatov podražila za sedem odstotkov.

INFOGRAFIKA: Delo

Vodilni proizvajalec čipov za poganjanje umetne inteligence Nvidia je objavil prihodke, ki so bili glede na isto obdobje prejšnjega leta višji za kar 262 odstotkov (znašali so 26 milijard dolarjev). Čisti dobiček je znašal 14,9 milijarde dolarjev. Profitna marža Nvidie znaša izjemnih 57 odstotkov, kar pomeni, da bodo imeli s prodajo najnovejših čipov Blackwell, katerih cena se giblje med 30.000 in 40.000 dolarji, od 17.000 do 23.000 dolarjev čistega dobička na kos. Po objavi rezultatov poslovanja je cena delnice porasla za sedem odstotkov in prvič presegla mejo tisoč dolarjev.

Umetna inteligenca poganja rast

Za več kot tretjino donosnosti v indeksu S&P 500 v maju je zaslužnih »veličastnih sedem« (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet oziroma Google, Tesla in Meta). Od teh je največjo rast cene delnice v maju doživela Nvidia (26,9 odstotka). Podjetja, kot so Google, Microsoft, Meta in Amazon, kupujejo od Nvidie napredne in izjemno drage čipe za poganjanje UI. Hkrati vlagajo ogromne zneske v podatkovne centre in razvoj aplikacij na podlagi UI. Ameriške delnice v panogi informacijske tehnologije so se v maju podražile za deset odstotkov. Sledila je panoga javnih storitev z devetodstotno podražitvijo, edina negativna in najmanj donosna panoga ameriških delnic pa je bila panoga energije z –0,4-odstotno donosnostjo.

Pogled naprej

Kaj bo najpomembnejše pri nadaljnji rasti cen delnic UI? V prihodnje bo treba pozorno spremljati predvsem poslovanje borzne družbe Nvidia in ostalih, ki so pomembni za vzpostavitev podatkovnih centrov – ti so ključni za poganjanje UI. Tehnološki giganti so najverjetneje že naročili potrebne čipe za vzpostavitev osnovne potrebne infrastrukture UI. V naslednji fazi bo najpomembneje, kakšno dodano vrednost bodo lahko ta podjetja ustvarila oziroma kako bo UI pripomogla k zmanjšanju stroškov poslovanja ali k povečanju produktivnosti in posledično prihodkov. Ključno pri ponudnikih storitev UI je, koliko bodo podjetja in posamezniki pripravljeni zanje plačati. Ti sodobni čipi so izjemno dragi, in če borznim družbam ne bo uspelo monetizirati trenutnega navdušenja nad UI, se lahko zgodijo korenita prevrednotenja na tem delu delniškega trga.