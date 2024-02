Ukrepi Orbánove vlade oklestili dobiček Mola

Skupina Mol, ki ima bencinske servise tudi po Sloveniji, je lani ustvarila 1,936 milijarde dolarjev dobička pred obdavčitvijo, kar je 36 odstotkov manj kot leta 2022. Kot pojasnjujejo v skupini, je dobiček nižji zaradi zahtevnega makroekonomskega okolja, turbulenc v naftni industriji ter nepredvidljive davčne politike in ukrepov vlade, ki jo vodi Viktor Orbán. Letos skupina Mol načrtuje 1,6 milijarde dolarjev dobička pred obdavčitvijo in tri milijarde dolarjev EBITDA.

Podjetje je lani doseglo celoletni čisti CCS EBITDA v višini 3,1 milijarde dolarjev, kar je preseglo pričakovanja. Poenostavljeni prosti denarni tok je znašal 1,678 milijona dolarjev, so sporočili iz družbe. »Zaradi težkih gospodarskih okoliščin se je naš dobiček pred obdavčitvijo v letu 2023 zmanjšal. To ni presenečenje, saj govorimo o letu, ki so ga zaznamovale geopolitične, makroekonomske in gospodarske napetosti in v katerem sta regulativno in davčno politično okolje še naprej povzročali velik dodaten pritisk. Kljub izzivom je za nami uspešno leto, izkazali smo se predvsem z notranjo organiziranostjo, ki je prinesla boljši rezultat od pričakovanega,« je izjavil predsednik in direktor skupine MOL Zsolt Hernádi.

Čisti CCS EBITDA je lani na segmentu rafinerij in trženja dosegel 1,328 milijarde dolarjev, kar predstavlja 41-odstotno znižanje v primerjavi z letom 2022. To je po navedbah Mola mogoče pripisati maržam rafinerij, ki se postopoma normalizirajo, šibkemu petrokemičnemu okolju in previsokim izrednim davkom, ki jih je bilo mogoče le delno izravnati z večjim obsegom proizvodnje in prodaje.

Celoletni EBITDA na področju raziskav in proizvodnje surove nafte je dosegel 953 milijonov dolarjev, to je 57 odstotkov manj kot leta 2022.