Upoštevati je treba akcije in popuste

Pripombe zaradi nepravilnosti pri popisu cen je Spar Slovenija že posredoval izvajalcu popisa in pri tem opozoril na napačen popis cen petih izdelkov (meso, kruh, mlečni izdelki, testenine). Čeprav naj bi bili v popis vključeni najcenejši izdelki, pri govejem mesu ni bila upoštevana cena Sparovega najcenejšega izdelka, to so goveji zrezki S-Budget po ceni 9,98 evra na kilogram.

Izračun košarice vseh izdelkov, ki so ga v Sparu naredili ob doslednem upoštevanju najcenejšega primerljivega izdelka v vsaki kategoriji, znaša 42,87 evra in ne 48,53 EUR, kot je navedeno na spletni strani.

Popusti in akcije

»Zaradi neupoštevanja akcijskih ponudb in popustov, ki jih ob različnih dneh ponujajo trgovci, si kupci težko ustvarijo celotno sliko, na podlagi katere bi se lahko odločili za najcenejši nakup. V trenutno objavljeni košarici bi z upoštevanjem takojšnega 10 odstotnega popusta na celoten nakup nad 30 evrov (tudi na znižane akcijske cene), ki ga Sparovi kupci lahko unovčijo vsak konec tedna, za košarico odšteli le 38,58 evra. Prav tako lahko v Sparu kupci vsak teden unovčijo kupon s 25-odstotnim popustom na izdelek po redni ceni po lastni izbiri,« pravijo v Sparu.

Kupci se odločajo tudi na podlagi tedenskih popustov in akcij. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dodajajo, da so prioriteta Spara Slovenija nizke cene na slovenskem trgu, zato so se že pred vzpostavitvijo vladnega primerjalnika cen osnovnih živil na draginjo odzvali z več ukrepi. »Na podlagi popisa rednih cen več kot 9.000 izdelkov priznanih blagovnih znamk, ki ga vsak mesec izvaja neodvisno podjetje, lahko trdimo, da ima v Sparu kar 93 odstotkov izdelkov nižjo ali enako redno ceno kot pri ostalih klasičnih trgovcih, ki poslujejo po vsej Sloveniji. Od tega ima 75 odstotkov izdelkov nižjo ceno in 18 odstotkov izdelkov enako ceno,« še sporočajo s Spara.