Uspešno trguje predvsem Azija

V zadnjem četrtletju lanskega leta se je obseg trgovine z blagom povečal za osem odstotkov, če ga primerjamo s četrtletjem prej, a tako visoka rast se v letošnjem prvem četrtletju ne bo nadaljevala, ocenjuje Unctad, konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj.Glavni vzroki so seveda povezani z nadaljevanjem drugega vala pandemije covida-19 v razvitih državah na severni polobli, pri čemer ni jasno, kdaj bodo v resnici začeli delovati stimulacijski ukrepi, ki jih je sprejela večina držav. Po projekcijah Unctada bo obseg trgovine z blagom v letošnjih prvih treh mesecih zrasel za 6,5 odstotka. Še precej slabše se godi storitvam – te predvsem zaradi globalnega zastoja turizma stagnirajo in po prehodnem izboljšanju v lanskem tretjem četrtletju spet zaznavajo negativno rast.V splošnem se je obseg mednarodne trgovine lani v primerjavi z letom 2019 znižal za približno devet odstotkov, pri tem je trgovina z blagom utrpela šest-, trgovina s storitvami pa kar 16,5-odstotno znižanje.Ob okrevanju gospodarstev v drugi polovici lanskega leta pa so nastala nekatera pomembna prestrukturiranja v svetovni trgovini. Z dobrim obvladovanjem epidemije si je najprej opomogla Kitajska, ki je obnovila svojo proizvodnjo in povečala tudi izvoz – po podatkih Unctada je svoj delež v svetovni trgovini povečala za kar 1,5 odstotne točke. Večino povečanja trgovanja so prispevale druge države v Vzhodni Aziji, medtem ko se je v ZDA in predvsem v Evropi obseg zunanje trgovine zmanjšal. Zelo so bile prizadete tudi države izvoznice energije (na primer članice Opeca), saj je povpraševanje po nafti v splošnem padlo.Trgovina v energetskem sektorju je v drugi polovici lanskega leta upadala za več kot tretjino, če jo primerjamo z istim obdobjem predlani. Za približno 30 odstotkov se je zmanjšala trgovina na področju transportne opreme, kar je povezano predvsem z zastojem mednarodnega potniškega letalskega prometa. Dejavnost, ki je beležila veliko povečanje trgovine v primerjavi z letom prej, pa je tekstil, kamor statistika prišteva tudi izdelke za osebno zaščitno opremo – obseg trgovanja je tu v tretjem lanskem četrtletju zrasel za 40, v četrtem pa za 16 odstotkov.