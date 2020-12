V gospodarstvu zadovoljni, a pričakujejo nadaljnje odpiranje

Odpri galerijo

»Preseneča nas, da ni vlada sprostila nekaterih drugih sorodnih dejavnosti, kot so trgovine s pohištvom, ki imajo zelo velike prodajne površine in omogočajo varno nakupovanje, pa tudi trgovine s tehničnim blagom in denimo dejavnost posredovanja nepremičnin. Tudi te dejavnosti bi lahko odprli in ne bi povzročali večjega tveganja,« pravi generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. FOTO: Leon Vidic/Delo.