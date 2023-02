V Hotelih Bernardin jutri opozorilna stavka

Zaposleni v Hotelih Bernardin naj bi jutri med 10. in 14. uro opozorilno stavkali, v drugih nastanitvenih obratih Save Turizma pa naj bi v podporo nosili stavkovne pentlje. Pogajanja med sindikatom in vodstvom Save Turizma naj bi se sicer danes nadaljevala, vendar skladno z dogovorom nobena od strani ne daje izjav.

Sindikat se je za stavko odločil zaradi načrtovanega prenosa približno 35 sobaric iz Hotelov Bernardin na zunanjega izvajalca teh storitev Aktivo čiščenje s 1. marcem, čemur sindikat ostro nasprotuje. »V tej družbi smo pustile dolga leta svojega življenja, bile pripadne in lojalne družbi, ki se nas zdaj hoče rešiti kot smeti! Uprava Save Turizma se hvali z dvigom naših plač v Aktivi. A naše osnovne plače bodo še vedno 200 evrov pod minimalno plačo, pogoji dela pa vse težji,« pravijo v sindikatu turizma in gostinstva Slovenije, kjer celotno slovensko javnost pozivajo, da jih podpre.

Druge zahteve

Toda to ni edina stavkovna zahteva. Sindikat zahteva tudi takojšnjo odpravo plačnih nesorazmerij, uskladitev vseh osnovnih plač z inflacijo iz leta 2022 v višini 10,3 odstotka, sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi ter dvig povračila stroškov za prevoz na delo in z dela na 0,21 evra za kilometer.

V Savi Turizmu so že večkrat pojasnili, da gre pri prenosu sobaric na Aktivo čiščenje za razširitev outsourcinga v dejavnosti čiščenja na preostalih 10 odstotkov sob v skupini Sava Hotels & Resorts; 90 odstotkov so namreč že prenesli. »Prenos čiščenja na zunanjega izvajalca je poslovna odločitev družbe Sava Turizem, predvsem zaradi izredne sezonske naravnanosti, kjer je težko uravnavati nihanja števila zaposlenih sobaric,« so pojasnili.

Ponujajo višje plače

Že 1. februarja so enak prenos izvedli v Zdravilišču Radenci in Termah Ptuj, zaposleni pa so po navedbah vodstva družbe od novega delodajalca prejeli v podpis aneks z višjo plačo. Tudi sobaricam v Hotelih Bernardin naj bi pri novem delodajalcu ponujali višjo plačo, kot jo imajo zdaj, in sicer 1090 evrov bruto namesto 900 bruto. Nova plača bi bila še vedno nižja od minimalne, ki znaša 1203 evre.