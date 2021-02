V HSE že sredi meseca za polovico presegli načrte

Visoka proizvodnja je posledica ugodnih hidroloških razmer, pravi Jernej Brglez, vodja službe načrtovanja in vodenja obratovanja HSE. FOTO: Arhiv HSE

Hidroelektrarne skupine HSE, ki združuje Dravske elektrarne Maribor (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi (HESS), so do 14. februarja proizvedle 540 GWh električne energije. Tako je bil že sredi meseca presežen obdobni načrt za februar za kar 51 odstotkov, kar predstavlja izjemno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.Visoka proizvodnja je posledica ugodnih hidroloških razmer, visokorazpoložljive proizvodne infrastrukture in ugodnih tržnih razmer, pojasnjuje, vodja službe načrtovanja in vodenja obratovanja HSE. Februarska proizvodnja je bila sicer do sredine februarja najboljša v družbi Soške elektrarne Nova Gorica, kjer so obdobni načrt presegli za sto odstotkov. Hidroelektrarne na spodnji Savi so v tem obdobju načrt presegle za 50 odstotkov, Dravske elektrarne Maribor pa za 48 odstotkov, so sporočili iz družbe.Leto 2021 je eno izmed hidrološko bolj mokrih let, je še pojasnil Brglez in dodal, da če se bo trend nadaljeval do konca februarja, bo hidroproizvodnja presegla 650 GWh oziroma bo obdobni načrt v prvih dveh mesecih leta presežen za vsaj 39 odstotkov. »V zadnjih petih letih je bilo hidrološko najugodnejše leto 2016, ko je bila konec februarja dosežena hidroproizvodnja 424 GWh, v primerjavi z letošnjim letom je bilo takrat realiziranih 65 odstotkov letošnje proizvodnje,« dosežke skupine HSE na področju obnovljivih virov energije še pojasnjuje Jernej Brglez.Kot so še sporočili iz družbe, je skupina HSE največji proizvajalec tako imenovane zelene električne energije v Sloveniji. V letu 2020 so proizvedli kar 87 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov.