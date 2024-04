V inflaciji so marže povišali živilci, največji je last nekdanjega premiera

V nadaljevanju preberite:

Bruto domači produkt Češke se je lani skrčil, glavna zavora gospodarski rasti pa je bil padec zasebne potrošnje, saj je visoka inflacija načela zaupanje potrošnikov in kupno moč. Po 20 mesecih se je tako potrošnja hrane na Češkem januarja prvič povečala.

»Cene hrane so res rasle, vendar ne bolj od evropskega povprečja. Hkrati pa so politiki v zadnjih dveh letih ves čas govorili o krizi in so v ljudeh povzročili strah. Logičen odziv potrošnikov je bil, da so nehali trošiti. Krčenje domače potrošnje je imelo večji učinek, da smo pristali v recesiji, kot šibko tuje povpraševanje,« je bil v intervjuju za Delo kritičen Tomáš Prouza, predsednik Trgovskega in turističnega združenja Češke republike.

Ta je spregovoril o češki trgovini, prehrambeni verigi, turizmu, potrošnji ...