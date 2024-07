V krizi poraba manjša le za nekaj odstotkov

V nadaljevanju preberite:

V največji energetski krizi, ko so cene elektrike in plina dosegle doslej nedosežene višine in so bili v vseh podjetjih izjemno motivirani za znižanje porabe, smo v Sloveniji porabo elektrike in plina zmanjšali za le dobrih deset odstotkov. Gospodinjstva pri zmanjšanju niso sodelovala, saj so imela navzgor zamejene cene, zmanjšanje je zasluga gospodarstva, zlasti Taluma, ki je ustavil proizvodnjo svežega aluminija in ostal le pri reciklaži.