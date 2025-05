V maju se je inflacija znižala na 1,8 odstotka

V maju se je inflacija nekoliko umirila. Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni povprečno zvišale za 1,8 odstotka (aprila za 2,3 odstotka), na mesečni ravni pa so v povprečju ostale enake. Še naprej se bolj dražijo storitve, kjer so se cene v enem letu zvišale za 3,2 odstotka, blago pa se je medletno podražilo za odstotek, ugotavlja Surs.

K letni inflaciji so sicer največ, eno odstotno točko, prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 5,5 odstotka). Ob tem so 0,4 odstotne točke dodale podražitve v restavracijah in hotelih (dražje za 5,3 odstotka). Z 0,3 odstotne točke so sledile podražitve v skupini rekreacija in kultura (dražje za 3,1 odstotka).

Po drugi strani so se cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo znižale za 2,1 odstotka ter inflacijo ublažile za 0,3 odstotne točke. Prav toliko so k znižanju letne inflacije prispevale še pocenitve storitev in izdelkov v skupini prevoz (cene nižje za 1,9 odstotka).

Na mesečni ravni izstopajo pocenitve pogonskih goriv; dizelsko gorivo se je pocenilo za 4,6, bencin pa za 3,9 odstotka.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila v maju 1,9-odstotna (pred enim letom 2,5-odstotna).