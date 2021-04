V novi trgovini bo zaposlitev dobilo 24 ljudi

Gradnja trgovine, ki bo imela več kot 1100 kvadratnih metrov prodajne površine, je bila na Cerkljanskem že dolgo pričakovana. FOTO: Občina Cerkno



Trgovina pomembna tudi za razvoj turizma

Znesek gradbenih del je ocenjen na med 250.000 in 300.000 evrov.

Gradnja nove trgovine v Cerknem se približuje zadnji fazi. Kot so danes sporočili z občine Cerkno, bo Spar svojo enoto odprl avgusta letos. Gradnja nove trgovine, ki je ena večjih gradbenih investicij v zadnjih 30 letih v Cerknem, se je precej zamaknila, saj Eta dolgo ni dala soglasja za dostop do trgovine prek njenih parkirišč. Zaposlitev bo v novem trgovskem poslopju dobilo 24 ljudi, pred stavbo bo prostor za brezplačno parkiranje 59 vozil. Gradnja trgovine, ki bo imela več kot 1100 kvadratnih metrov prodajne površine, je bila na Cerkljanskem že dolgo pričakovana.Župan občine Cerknoje ob ogledu gradbišča, ki se ga je udeležil tudi generalni direktor Spara Slovenija, povedal: »Spar Slovenija bo s svojo novo trgovino v Cerknem odprl dodatna delovna mesta in poskrbel za sodobno nakupovalno izkušnjo. Veseli me, da bodo lokalni prebivalci in turistični obiskovalci lahko uživali v prijetnem ambientu, ponudbi kakovostnih izdelkov in prijazni postrežbi. Lokacija trgovine bo olajšala in razširila možnosti dostopa do trgovine tako okoliškim prebivalcem kot tudi turistom. Hkrati pa je to prvi korak k razvoju kraja Cerkno v smeri sodobnega središča občine, ki prebivalcem ponuja kakovostno življenje.«, direktor družbe Postojnska jama, večinske lastnice Certe Holdinga, ki ima v lasti hotel in smučarski center v Cerknem, je potrdil, da je bila pot do nove trgovine vse prej kot preprosta: »Obljubo, da bomo pripravili vse potrebno na stavbnem zemljišču in pripeljali investitorja za izgradnjo trgovskega centra, smo izpolnili. Dano besedo držimo, čeprav ni bilo enostavno. Udejanjili smo tisto, kar ni bilo narejeno že pred skoraj petnajstimi leti. Uspešno sodelovanje Hotela Cerkno, ekipe podjetja Spar Slovenija, občinske uprave Občine Cerkno in Upravne enote Idrija se kaže z izgradnjo novega trgovskega centra v Cerknem.«Prvi mož Postojnske jame je ob tem dodal, da je pomemben nadaljnji razvoj cerkljanskih potencialom. Upa, da se bodo izboljšali pogoji za poslovanje v turizmu, da bodo lahko nadaljevali začrtano investicijsko pot. Novo trgovsko središče v Cerknem jim bo pot nedvomno precej olajšalo.Supermarket v Cerknem – gradbena dela izvaja idrijsko podjetje SGP Zidgrad – bo imel, kot so dodali v sporočilu za javnost, vgrajeno varčno razsvetljavo LED in učinkovit sistem ogrevanja in hlajenja CO2. Gre za tehniko, ki uporablja ogljikov dioksid, z odpadno toploto hladilne tehnike pa bo trgovina pozimi ogrevana in poleti hlajena. Z uporabo tega sistema bo supermarket okolju prijazen, saj za svoje delovanje ne bo uporabljal klasičnih energentov.