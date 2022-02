V skladiščih se uveljavljajo avtomatska vozila

V nadaljevanju preberite:

Vozila, ki so sposobna avtomatiziranega in do neke mere avtonomnega delovanja pri manipulaciji z blagom, se postopno uveljavljajo tudi v skladiščih in proizvodnji. Takih s sodobno tehnologijo podprtih viličarjev in vozil AGV (automated guided vehicles) je trenutno v Sloveniji le nekaj, gre pa za zelo obetavno področje. Skladiščenje in transport sta narmeč sorazmerno enostavni operaciji, kjer se blaga človek največkrat »dotakne«, a te delovne operacije niso take, da bi ustvarjale kakšno posebno dodano vrednost.