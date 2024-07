Več kot tretjina podjetij napoveduje zvišanje plač

Slovenski delodajalci imajo v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta manj optimistične napovedi glede zaposlovanja, vendar pa jih kar 36 odstotkov v drugem polletju predvideva zvišanje plač, kar je več kot lani, ko je to napovedovala le dobra četrtina podjetij, ugotavlja raziskava SATR, ki so jo opravili v Manpower Slovenija. Število registriranih brezposelnih sicer ostaja na rekordno nizki ravni, saj je konec junija upadlo na 43.369.

Omenjena raziskava, v katero je bilo vključenih več kot 300 slovenskih podjetij, ugotavlja, da namerava več kot polovica delodajalcev v drugi polovici leta 2024 več zaposlovati kot odpuščati. Napoved neto zaposlovanja se je za drugo polovico letošnjega leta nekoliko zvišala, na dobrih 47 odstotkov, vendar ostaja nekaj odstotnih točk nižja od vrednosti v letu 2023. Podjetja v panogah, kot so informacijske tehnologije, bančništvo, finance in zavarovalništvo ter računovodske storitve in upravljanje s človeškimi viri, nameravajo v večini več zaposlovati kot odpuščati. V panogah telekomunikacij, elektronike in elektrotehnike ter zdravstva in farmacije so podjetja nagnjena k ohranjanju trenutnega stanja, saj jih velik delež ne načrtuje sprememb v zaposlovanju. Panoge, kot so transport in logistika ter gradbeništvo, imajo velik delež podjetij, ki še niso odločena o svojih namerah zaposlovanja. Informacijske tehnologije, trgovina na drobno, veleprodaja in proizvodni sektor pa do konca leta v določeni meri napovedujejo tudi odpuščanja.

Rast plač

Raziskava še ugotavlja, da bo v drugem polletju 2024 več kot tretjina delodajalcev zvišala plače zaposlenim, in sicer dobra četrtina do pet odstotkov, osem odstotkov za šest do deset odstotkov, manj kot dva odstotka pa za več kot desetino. Dve tretjini delodajalcev ne načrtuje sprememb, dober odstotek pa celo znižanje. Po drugi strani večina delodajalcev v drugem polletju ne predvideva bistvenih sprememb glede dodatnih ugodnosti zaposlenih in dodatnih finančnih spodbud, 17 odstotkov pa jih načrtuje povišanje.

V panogah, ki pričakujejo zvišanje plač zaposlenih v drugi polovici leta 2024, je mogoče opaziti odstopanje pri gradbeništvu, računovodskih storitvah in upravljanju s človeškimi viri, kjer več kot polovica delodajalcev načrtuje dvig plač za do 5 odstotkov. Zvišanje plač zaposlenih za več kot petino predvideva le dober odstotek delodajalcev v proizvodni panogi, znižanje plač pa je opaziti v panogah transporta in logistike, strojništva ter proizvodnje.

Bitka za kadre

Nives Orešnik Foto Manpower Slovenija

»Raziskava SATR H2 2024 odraža stabilnost in previdnost med slovenskimi delodajalci. Veseli nas, da kljub manj optimističnim napovedim glede zaposlovanja delodajalci še vedno načrtujejo zvišanje plač, kar je pomemben pokazatelj zaupanja v prihodnje poslovanje in pokazatelj, da je bitka za kadre še vedno aktualna,« je poudarila Nives Orešnik, direktorica kadrovskih storitev pri podjetju Manpower Slovenija.