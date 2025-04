Golob: Mandata nisem dobil, da bi se ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu

Premier Robert Golob se je sinoči v oddaji Odmevi na TV Slovenija o interpelaciji, o trenutnih reformah in o odnosu s Tomažem Subotičem pogovarjal z novinarko Manico Janežič Ambrožič.

Voditeljica je najprej omenila, da je vlada v tem mandatu doživela že deset interpelacij. Zadnjo je zahtevala SDS po tem, ko je predsednik vlade izjavil, da je vlada Janeza Janše ob uvedbi pokojninske reforme znižala odmerni odstotek za 20 odstotkov in da je kriva za trenutno stanje upokojencev. »Nič od tega ne drži,« so zapisali v SDS in zahtevali opravičilo – v prvi vrsti je šlo za matematični preračun. Ko ga niso dobili, so vložili interpelacijo.

»Namen trenutne interpelacije je samo zapravljanja časa v parlamentu, da bi se onemogočila ne zgolj pokojninska reforma, temveč katerakoli reforma,« je odgovoril premier in pripomnil, da je parlament včeraj še pred interpelacijo z večino potrdil zdravstveno reformo. »Seveda, kdo je nasprotoval? SDS. Ali je to koristilo? Ni. Edini namen interpelacije, ki tudi sklepa nima predlaganega, je, da se zapravijo ure.«

Koalicija je prav tako včeraj sporočila, da kandidata za guvernerja Banke Slovenije nista primerna in nimata podpore. Na vprašanje, zakaj v državi za tako pomemben položaj ni mogoče najti kompromisa med vlado in predsednico države, je Golob odgovoril, da »vlada nima pri tem popolnoma nič. Predsednica predlaga parlamentu. Predsednica mora najti skupni jezik s parlamentom, ne z vlado. Očitno so bili njeni napori do zdaj neuspešni. Želim ji dosti sreče še naprej.«

Dopustovanje pri Tomažu Subotiču

Premier je s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča, ki ga je Golobova vlada sicer imenovala v dva sveta javnih zdravstvenih zavodov. Ali se je premier iz razprave izločil, ko je vlada razpravljala o imenovanju v svete bolnišnic?

»Gospoda Subotiča poznam več kot deset let. Zbližala sva se pred volitvami, ko je postal član stranke Svoboda. Kot član stranke je bil 22. septembra imenovan v svet zavoda bolnišnice v Celju. To je devet mesecev pred tistim vikendom, ki ga omenjate.«

Subotič je bil po drugem Golobovem oddihu imenovan tudi v svet Psihiatrične klinike Ljubljana, premier pa odgovarja: »Oktobra je ministrstvo za zdravje pripravilo nov pravilnik, kako se bodo imenovali člani svetov. Na podlagi tega pravilnika je 22. decembra izpeljalo javni razpis, vse v skladu s priporočili KPK. V skladu s tem pravilnikom je v celoti vse predlagateljstvo na ministrstvu. Urad za kakovost in investicije v zdravstvu izpelje razpis. V skladu s tem postopkom nima vlada – še manj predsednik – popolnoma nobene vloge pri imenovanjih v svet zavoda.«

Golob je med drugim poudaril, da o odstopu ne razmišlja. »In veste, zakaj ne? Zato, ker tega mandata nisem dobil zato, da se bodo mediji ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu pred dvema letoma, ravno v trenutku, ko končujemo najpomembnejše reforme. Moj mandat in moje poslanstvo ter moja zaveza do ljudi so, da reforme izpeljem do konca.«

Kakšen odgovor pa pripravljajo na vladi na to, da je mednarodni denarni sklad zaradi nestabilnosti v svetovnem gospodarstvu poslabšal napoved letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda?

»Na to se pripravljamo že mesece. Tudi Umar je že znižal pričakovanja. Vlada je že pred časom sprejela zakon o t. i. skrajšanem delovnem času, s katerim obravnavamo na primer pomanjkanje naročil, če bi se trgovinska vojna prevesila v pomanjkanje naročil. Slovenija bo prizadeta posredno prek Nemčije, če bo njena avtomobilska industrija dejansko zašla v pomanjkanje naročil. V tem primeru bi mi priskočili celotni panogi na pomoč.«

Golob je dodal še, da potekajo trgovinska pogajanja z ZDA na ravni Evropske unije in da se »Slovenija sama ne poskuša pogajati, ker lahko kot majhna država vedno dosežemo več takrat, ko smo v večji skupini.«

Kako kaže z davkom na nepremičnine?

Ob sprejetju nove zdravstvene reforme mnogi menijo, da se bodo njeni učinki poznali šele v prihodnosti, pa vendar nekateri javni uslužbenci zdaj opozarjajo na nižje plače. »Prav tako se poraja vprašanje o stabilnem viru financiranja za stanovanjsko reformo, o kateri se je zelo veliko govorilo. Kako kaže z davkom na nepremičnine?« je vprašala voditeljica.

»Zakon, ki je bil sprejet, je zakon, ki je po 30 letih ustavil divjo privatizacijo slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Vam se to mogoče ne zdi pomembno. Meni se, ljudem se. Tudi plačna reforma je dosegla svoje cilje. Plačna reforma zajema 188.000 javnih uslužbencev. Od teh jih je bilo 29.000 pod minimalno plačo – danes ni nihče od njih,« je povedal premier in dodal: »Pogovarjali se bomo o tem, kaj je realizirano. Na področju stanovanj smo prvič zagnali največji investicijski cikel v zgodovini države. Letos se bo začelo graditi dva tisoč stanovanj samo na podlagi aktivnosti in denarja, ki smo ga v proračunu zagotovili.«

Financiranje naj bi vlada zagotovila z zakonom, ki je po Golobovih besedah tik pred potrditvijo na vladi.

Premier je poudaril, da glede davka na nepremičnine še ni soglasja, ker čakajo na odgovor stroke. »Reforme se potrjujejo šele zdaj zato, ker prisegamo na socialni dialog. Zato to traja kakšno leto več. Ali bi si želeli imeti avtokrata, ki bi sprejemal stvari po svojem navdihu, ali nekoga, ki skozi spoštljiv socialni dialog pride do končnih rešitev?« Pričakuje tudi, da bo parlament še letos sprejel pokojninsko reformo.

O referendumu: To je velika politična prevara

Golob je v pogovoru referendum o dodatku k pokojnini označil za »krivičen, škodljiv in sovražen do posameznikov«. Pred kratkim je pozval tudi k bojkotu. »Ta referendum je ena velika, velika politična prevara zato, ker je najlažje ščuvati ljudi proti tej manjšini, v tem primeru nosilcem kulture in v resnici slovenske identitete. Zato smo predlagali, naj ljudje ne hodijo na referendum, ki je sovražen,« je rekel.

Premier se bo v soboto v Rimu udeležil pogreba papeža Frančiška, kjer bo po mnenju voditeljice zaradi velikega števila svetovnih državnikov veliko možnosti za dvostranska srečanja.

»Tja potujem primarno zato, da izkažem svojo pieteto, osebno spoštovanje do papeža Frančiška. Seveda bo priložnosti za srečanje dovolj, ampak mislim, da takih priložnosti nima smisla zlorabljati za nič drugega kot spomin na velikega človeka,« je sklenil premier.