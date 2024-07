Veliko povpraševanje draži baker

Cena bakra se včasih razume kot kazalnik zdravja svetovnega gospodarstva. Če bi sodili po njenem gibanju od začetka letošnjega leta, je svetovno gospodarstvo v dobri kondiciji. Cena bakra se je namreč zvišala za skoraj 20 odstotkov, merjeno v ameriških dolarjih.

Po eni strani je to presenetljivo, saj se Kitajska, ki je največji porabnik bakra, spopada s krizo v nepremičninskem sektorju, kar negativno vpliva na povpraševanje po bakru. Kitajska vlada se trudi pomagati gospodarstvu, in letos so sprejeli že kar nekaj ukrepov. Tako so omogočili bankam, da podaljšajo posojila nepremičninskim podjetjem, prav tako so za kupce nepremičnin zmanjšali njihov vložek pri najemanju hipotekarnih kreditov.

Kitajska rešuje nepremičninski trg

Lokalna oblast v kitajskih provincah je tudi dobila navodila, da odkupuje stanovanja v nasedlih nepremičninskih projektih, in jih uporablja kot socialna stanovanja. Država bo tudi sama končala nekatere nasedle nepremičninske projekte, predvsem tiste, pri katerih so kupci že vnaprej kupili stanovanja. Tako naj bi se vrnilo zaupanje na trg nepremičnin, ki bi spet lahko začel rasti.

Nepremičninska kriza na Kitajskem je nastajala več let, zato ni mogoče pričakovati, da se bo hitro rešila. Vsekakor bi bili pozitivni premiki na nepremičninskem trgu znak, da se kitajsko gospodarstvo prebuja, to pa bi pozitivno vplivalo na cene surovin, torej tudi na baker.

Cena bakra je letos rasla na podlagi pričakovanj glede zniževanja osnovnih obrestnih mer centralnih bank vodilnih gospodarstev, kar bi spodbudilo gospodarsko aktivnost. Na rast cene so vplivale tudi prekinitve proizvodnje v nekaterih rudnikih ter vremenski ekstremi. Tako se je zaradi suše v Čilu, ki je največji proizvajalec bakra, zmanjšala proizvodnja. Proizvodnja bakra iz bakrove rude je namreč zelo zahtevna glede vode, saj je ob rafiniranju bakra porabljenega okoli pol kubičnega metra vode na tono rude.

Kovina zelenega prehoda

Dolgoročno so analitiki optimisti glede cene bakra, saj je ta kovina pomembna za zeleni prehod. Je eden boljših prevodnikov električne energije. Z gradnjo sončnih in vetrnih elektrarn bo treba dograditi in posodobiti električno omrežje. Tovrstne elektrarne so navadno na bolj odročnih predelih, zato je potrebna velika količina žic, da se lahko povežejo v omrežje. Prav tako je v električnih avtomobilih več žic kot v avtomobilih s pogonom na fosilna goriva, baker pa najdemo tudi v baterijah.

Nastali bodo tudi novi veliki porabniki električne energije, kot so polnilnice za električna vozila ter podatkovni centri, ki so osnovna infrastruktura za ustvarjanje umetne inteligence. Pričakovati je, da bo povpraševanje po bakru v prihodnosti zelo veliko. Več skrbi je na ponudbeni strani. Ruda v dosedanjih rudnikih vsebuje vse manj bakra. Novi rudniki potrebujejo več let, da postanejo operativni. Podnebne spremembe tudi ne bodo prizanesle rudnikom v bolj sušnih predelih, saj bo vode vse manj, pridelava bakra pa potrebuje veliko vode. Ponudba se lahko znajde pod pritiskom, če na trg ne bodo prišle večje količine odpadnega bakra.