Verica Trstenjak imenovana v kontrolni organ ECB

V najvišji kontrolni organ Evropske centralne banke, organ za pregled, je bila za obdobje petih let imenovana Verica Trstenjak, pravnica in nekdanja generalna pravobranilka na sodišču EU. Odbor, ki mu predseduje Finec Pentti Hakkarainen, preverja skladnost in pravilnost procedur pri nadzorniških odločitvah ECB.

Zoper odločitve ECB je možna tožba na sodišče EU, upravni pregled pa lahko zahteva vsaka fizična ali pravna oseba, ki jo nadzorniška odločitev ECB neposredno prizadene. Rezultat pregleda je nezavezujoče mnenje, naslovljeno na nadzorni svet ECB, s predlogom, da bodisi razveljavi prvotno odločitev ali pa jo nadomesti z enako ali spremenjeno, ki jo končno potrdi svet ECB.