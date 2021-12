»Verjamem, da bo večina kupcev prišla do sanjskega avta«

V nadaljevanju preberite:

»Avtomobilski trg je odraz razpoloženja gospodarstva in potrošnikov – če je gospodarstvo v težavah in izgubljamo delovna mesta, potem je avtomobilski trg prvi, ki to občuti. In obratno. Letos so ta pravila nekako postavljena na glavo – gospodarstvo in potrošniki so odlično razpoloženi, povpraševanje po avtomobilih je izjemno, a mi jih preprosto ne moremo dobavljati, ker v verigi dobaviteljev bistveni sestavni deli manjkajo, kar je globalni fenomen. Trenutno stanje v našem poslu je precej nenavadno, nekako se kot panoga resetiramo,« pravi Danilo Ferjančič, generalni direktor Porsche Slovenija.