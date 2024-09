Vinko But: Dokazujemo, da je zadružno podjetje lahko uspešno

Mlekarna Celeia je v prvem polletju ustvarila toliko prihodkov iz prodaje kot v istem obdobju lani. Odkupujejo izključno slovensko mleko brez gensko spremenjenih organizmov in letos so ga odkupili deset odstotkov več kot v istem obdobju lani. Za naložbe so letos namenili 1,9 milijona evrov, 16 kmetijam pa so v projektu skrbi za živali pomagali posodobiti hleve.

Mlekarna Celeia je v lasti petnajstih kmetijskih zadrug. Zadruge so tudi dobaviteljice mleka, ki prihaja s 650 kmetij iz Savinjske in Šaleške doline, Koroške, Kozjanskega in širšega območja Celja. Direktor Vinko But je dejal, da se jim zlasti v času, ko znana slovenska podjetja prehajajo v tuje roke, zdi pomembno – na to so ponosni tudi lastniki –, da imajo kmetje prek kmetijskih zadrug svojo mlekarno: »Naša naloga je, da s trdim delom in ustreznimi odločitvami slovenskemu prostoru dokažemo, da je tudi zadružno kmetijsko podjetje lahko uspešen model podjetništva.«

Direktor Vinko But je predstavil poslovanje Mlekarne Celeia. FOTO: LR Photography

Odkupna cena je primerljiva z drugimi mlekarnami. Po Butovih besedah se je v zadnjih dveh mesecih že dvakrat zvišala, vse kaže, da se bo dvignila še enkrat, kar bo vplivalo tudi na ceno izdelkov. Med njimi so v mlekarni najbolj ponosni na sire, ki so v celoti narejeni v Sloveniji, iz slovenskega mleka, brez konzervansov in imajo certifikat višja kakovost.

Vodja nabave, prodaje in logistike Aleš Robek je povedal, da prvo mesto pri prodaji, če bi upoštevali ceno, prinašajo prav siri, količinsko pa največ prodajo jogurtov LCA v lončku. Dvainosemdeset odstotkov vseh izdelkov prodajo v Sloveniji, preostalo pa na tujih trgih, med katerimi so najpomembnejši Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Črna gora in Italija. Dve tretjini izdelkov prodajo pod blagovno znamko zelene doline, tretjino pa kot izdelke trgovskih blagovnih znamk.

Podjetje, ki ima 215 zaposlenih, nadaljuje lansko dobro poslovanje, ko so leto zaključili s 74,8 milijona evrov prihodkov iz prodaje in 2,4 milijona evrov dobička. Pri letošnjem poslovanju jim pomaga dejstvo, da so stroški energentov za 34 odstotkov oziroma skoraj milijon evrov nižji. Mlekarna je imela ob polletju tudi dobiček, a But ni želel povedati kakšnega, saj tega podatka še ni razkril nadzornemu svetu. Da bi stroške dodatno znižali, so postavili še drugo sončno elektrarno, ki so jo zagnali pred slabim mesecem. Z obema elektrarnama zagotavljajo 700.000 kilovatov energije, kar sicer predstavlja zgolj osem odstotkov električne energije, kolikor je na leto porabijo v mlekarni. Za naložbe so letos namenili 1,9 milijona evrov, prihodnje leto bo naložb za tri milijone evrov, je napovedal But.