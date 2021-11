Visok dobiček in visok donos Telekoma Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Kljub visoki rasti delnic na domačem trgu je ta še vedno nekoliko podcenjen v primerjavi z delniškimi trgi v naši okolici in širše. Ob tem lahko glede na aktualne splošne tržne razmere in poslovanje domačih podjetij do konca letošnjega leta še naprej pričakujemo zelo pozitivno naravnanost vlagateljev.