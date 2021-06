Visoka borzna plima dviguje vse ladje

V nadaljevanju preberite:

V prvih mesecih po zmagi nad koronavirusom se, če gledamo na svet z makroekonomske ptičje perspektive, z izjemo kompleksne inflacijske uganke, na površju dogaja zelo robustno in dinamično globalno okrevanje, ki pa je istočasno skoraj predvidljivo dolgočasno.



Visoka plima v obliki več kot šestodstotne realne rasti svetovnega BDP in 35-odstotne napovedane rasti korporativnih dobičkov dviguje vse ladje in se silovito razliva po vseh svetovnih regijah in gospodarskih panogah. Po drugi strani nam dolgočasno pozitivne makrostatistike ne povedo skoraj nič o tem, kako neskončno bolj razburljivo in kaotično je dogajanje pod površjem, na mikroekonomski ravni med podjetji, kupci in dobavitelji.