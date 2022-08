Visoka inflacija je prisilila kupce k varčevanju

V nadaljevanju preberite:

Potrošniki so zaradi inflacije vse bolj pesimistični glede prihodnjih nakupov. Visoka inflacija znižuje kupno moč, to pa spreminja tudi nakupovalne navade. Trgovci opažajo, da kupci vse bolj kupujejo izdelke iz nižjega kakovostnega razreda, bolj so pozorni na akcije in nekateri odlagajo nekatere večje nakupe neživilskih izdelkov. Kaj kaže kazalnik razpoloženja potrošnikov? KAj opažajo trgovci? Po katerih izdelkih je največ povpraševanja? Kakšne so napovedi? Kako je v tujini?