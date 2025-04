DSU bo že začel graditi najemna stanovanja v Šmartnem

Državna DSU, ki je lani od SDH prevzela portfelj nepremičnin za zagotavljanje najemnih stanovanj, bo letos začela graditi prvih 32 stanovanj, in sicer v Šmartnem v Ljubljani. Projekt naj bi bil pod določenimi pogoji končan konec prihodnjega leta, pojasnjujejo v DSU. Kot smo že lani razkrili v Delu, v družbi načrtujejo, da bi lahko zgradili od 2000 do 2500 stanovanj za nižji srednji razred, ki jih bodo oddajali po tako imenovani stroškovni najemnini.

DSU je lani od Slovenskega državnega holdinga (SDH) tako dobila 200 sklopov nepremičnin z opremo, pet kapitalskih naložb v projekte nepremičninske družbe in terjatve do teh podjetij. Skupna knjigovodska vrednost prenesenega premoženja znaša približno 102 milijona evrov, tržna vrednost pa približno 150 milijonov evrov. Direktor DSU je že takrat pojasnil, da bodo nepotrebno premoženje prodali in ga namenili za projekte.

Štirje prodajni postopki

Tako je DSU v zadnjem mesecu objavila štiri prodajne postopke velikih poslovnih nepremičnin, ki jim bodo v prihodnje sledili še drugi. To so stavbna zemljišča v poslovno-logistični coni Brnik, prostori v trgovskem objektu v Mariboru, poslovni prostori v Eda centru v Novi Gorici in poslovno-trgovski prostori na Kavadarski cesti v Ljubljani. Skupna izklicna vrednost omenjenih nepremičnin brez pripadajočega davka je okoli 13 milijonov evrov. »Gre za stanovanja, ki bodo po dostopni ceni omogočala ustrezna, varna in kakovostna bivališča predvsem srednjemu sloju prebivalstva,« pojasnjujejo v družbi.

Dodajajo, da so med drugimi prevzeli nekaj nepremičnin, ki so bile opredeljene kot potencialno primerne za razvoj in gradnjo dostopnih najemnih stanovanj. »Skupno je v desetih letih s prevzetim premoženjem mogoče zgraditi od 2000 do 2500 stanovanj,« ocenjujejo v DSU. Dejansko primernost uporabe teh nepremičnin in drugih potencialnih projektov za gradnjo ugotavljajo s podrobnimi tehničnimi pregledi. Poleg najemnih stanovanj v Šmartnem v Ljubljani DSU načrtuje, da bo v soseski Majske poljane v Novi Gorici predvidoma od leta 2029 potencialnim najemnikom lahko ponudila skupno več kot 400 najemnih stanovanj. V naslednjih letih bodo stanovanja za najem predvidoma zgrajena še v Ljubljani, Mariboru, Škofji Loki, Ajdovščini in nekaterih drugih slovenskih mestih.

Avstrijski model

DSU se bo pri tem zgledovala po avstrijskem modelu, kar pomeni, da bo najemnina stroškovna, njen donos na kapital pa bo lahko znašal največ 3,5 odstotka. Kot je že jeseni za Delo pojasnil glavni direktor DSU Mitja Križaj, naj bi bila vira za financiranje gradnje dva: od 20 do 30 odstotkov sredstev bodo zagotovili z lastnim kapitalom oziroma prodajo nepotrebnega premoženja, preostanek pa bodo pridobili prek mednarodnih finančnih institucij, kot so Evropska banka za obnovo in razvoj, Evropska investicijska banka, SID banka, in pri komercialnih bankah. »Tako bi lahko zagotovili okoli pol milijarde evrov naložbenega potenciala,« je napovedal Križaj.

Lani sprejeta strategija upravljanja državnih naložb je dejavnost DSU razširila na razvoj in gradnjo dostopnih javnih najemnih stanovanj. »Cilj razvoja, gradnje in upravljanja javnih najemnih stanovanj ni ustvarjanje čim večjega donosa, ampak minimalnega donosa z ohranjanjem vrednosti vložka, pri čemer se upošteva ciljna donosnost na vložena lastna sredstva v višini največ 3,5 odstotka na leto, ministrstvo za finance pa glede na gospodarske razmere lahko določi drugačno zahtevano donosnost,« piše v dokumentu.