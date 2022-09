Vlada nekoliko popustila pri spremembah glede normirancev

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je vlada tudi uradno predstavila gabarite davčnih korekcij na področju normiranih samostojnih podjetnikov. Do teh so kritični predstavniki malega gospodarstva, kjer pravijo, da spremembe vodijo v »zapiranje podjetij, povečalo se bo delo na črno, država pa bo pobrala manj davkov«. Vlada vztraja pri prevetritvi sistema, čeprav so predlogi danes že drugačni od prvotnih.

Kakšne so novosti predloga davčnih sprememb za normirane samostojne podjetnike? Zakaj je sistem normirancev privlačen in koliko je takšnih podjetnikov? Kaj glede sprememb pravi malo gospodarstvo in kaj predstavniki vlade?