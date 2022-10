Vlada o vsaj 200-milijonski dokapitalizaciji Geoplina

Vlada se je seznanila z informacijo o likvidnostnih in poslovnih tveganjih v družbi Geoplin, o katerih jo je opozoril Petrol. »Zaradi strateškega interesa države pri stabilni dobavi zemeljskega plina gospodinjstvom in poslovnim odjemalcem je vlada SDH pozvala, da v Geoplinu izvede vse potrebne upravljavske aktivnosti. SDH bo na tej podlagi skrbno pregledal situacijo v Geoplinu in vladi s spremembo letnega načrta upravljanja predlagal aktivnosti, ki jih je treba izvesti za zagotovitev tega strateškega interesa,« je po seji vlade povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Vlada po ministrovih besedah nima nobene želje nacionalizirati Geoplin, dobili pa so dopis družbe Petrol, ki meni, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo. Petrol jih je seznanil, da sam za to nima sredstev, dokončne odločitve dokapitalizaciji še ni, tudi njena višina še ni znana, govorimo pa o znesku nad 200 milijonov evrov, je povedal Boštjančič.

Vsi postopki in aktivnosti potekajo po zakonu o SDH in zakonu o gospodarskih družbah, kar pomeni, da se bo o tem odločalo na skupščini družbe v soglasju z vsemu drugimi delničarji. Vlada ne bo izvajala nobenih enostranskih aktivnosti. Zaradi pravne varnosti bodo vse aktivnosti priglašene evropski komisiji, izpostavlja finančni minister.

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer meni, da je poseg države potreben za razpršitev dobavnih poti zemeljskega plina, njegova dobava pa da ni ogrožena. Kar zadeva dobave plina s strani alžirskega dobavitelja, pa po njegovih besedah že tečejo zunanjepolitične aktivnosti in do formalnega podpisa pogodbe naj bi prišlo še ta mesec.

Geoplin zagotavlja 70 odstotkov dobav s plinom, zato bosta morala vlada in SDH odreagirati. Ne gre za pobudo ali željo vlade, pač pa potekajo zelo natančne analize stanja, kaj je s stališča vlade najbolj pametno storiti. Odločitev bo po besedah ministrov padla v prihodnjih tednih.