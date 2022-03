Vlada potrdila predlog poroštva za tretjo razvojno os

Vlada je potrdila predlog poroštvenega zakona za obveznosti Družbe za avtoceste v RS (Dars). Skupna vrednost projektov, za katere se bo z državnim poroštvom zadolžil Dars, je skoraj 785 milijonov evrov, pretežni del odpade na odsek Šentrupert-Velenje na severnem delu tretje razvojne osi in na odsek Osredek-Maline na njenem južnem delu.

Poroštvo za Darsove obveznosti na podlagi kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev znaša do največ 392,44 milijona evrov, pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo.

Po pravilih evropskega statističnega urada Eurostat za javne koncesionarje, ki se ne uvrščajo v sektor država, se namreč državno poroštvo lahko podeli do višine največ 50 odstotkov investicije. Skupna investicijska vrednost ocenjenih projektov je 784,89 milijona evrov, pri čemer se upošteva investicija brez DDV in stroškov financiranja (stroški odobritve kredita in obresti).

S predlogom zakona se državno poroštvo upravljalcu avtocest in hitrih cest podeljuje za financiranje odseka od Šentruperta do Velenja na severnem delu tretje razvojne osi. Vrednost investicije je 364,30 milijona evrov.

Drugi največji projekt v naboru je prvi odsek na južnem delu tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami na območju Novega mesta. Vrednost investicije je 325,24 milijona evrov.

Dela na obeh odsekih še ne potekajo. Gradbeno dovoljenje za odsek Osredek-Maline je bilo izdano oktobra lani, a je bila vložena tožba na upravno sodišče, kar pomeni zamik predvidenega začetka del, ki je bil načrtovan v začetku pomladi. Za odsek med Šentrupertom in Velenjem pa naj bi Dars vlogo za gradbeno dovoljenje po napovedih vložil prihodnji mesec.

Poleg teh dveh finančno najbolj zajetnih projektov bo poroštvo pokrivalo še projekte dolgo pričakovane hitre ceste Markovci-Gorišnica, kjer je vrednost investicije 9,82 milijona evrov, in Gorišnica-Ormož v investicijski vrednosti 36,76 milijona evrov. Pri tej hitri cesti od Ptuja do Ormoža sicer prihaja do nemalo zapletov.

Zadnji projekt, pokrit s poroštvom, pa je širitev prometno zelo obremenjenega odseka zahodne ljubljanske obvoznice med razcepoma Koseze in Kozarje v šestpasovnico. Vrednost investicije je 48,77 milijona evrov. Pridobivanje gradbenega dovoljenja za ta projekt je šele v začetni fazi.

Za vse navedene projekte je medtem že bil potrjen investicijski program.

Zakon o poroštvu sicer ne ureja tehničnih značilnosti avtocestnih projektov, ureja le finančne pogoje, pod katerimi se poroštvo podeli. Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da gre res le za potencialno obveznost države, saj do zdaj za obveznosti Darsa ni bilo treba še nikoli unovčiti poroštva Republike Slovenije.