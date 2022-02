Vladimir Puklavec: Terminal za utekočinjen plin raje na Krku kot v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Kratkoročno Evropa z uvozom utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) ne more nadomestiti ruskega plina, ampak bi za to potrebovali več let, je opozoril Vladimir Puklavec, ustanovitelj podjetja TGE Gas Engineering, ki je v Evropi postavil tretjino terminalov LNG. Kako Puklavec analizira možnost nadomestitve ruskega plina z LNG? Kakšne so ovire? Kaj pravi o ideji ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec, da Slovenija nujno potrebuje terminal LNG? Zakaj v Kopru ni terminala?