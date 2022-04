Vodilni pek na Balkanu zagotavlja, da bo rogljičkov dovolj za vse

V nadaljevanju preberite:

Slovenska družba Don Don, ki je vodilna pekovska družba v Srbiji in v regiji, ob izrazitih podražitvah surovin in energentov za letos načrtuje 29-odstotno rast prihodkov. Medtem ko Evropo skrbi, kako bo zaradi vojne v Ukrajini dobila dovolj pšenice, solastnik in generalni direktor Don Dona Aleš Mozetič zagotavlja, da bo v naši regiji kruha in rogljičkov dovolj za vse kupce, bodo pa dražji.

S Srbom dobro poznanim in priljubljenim slovenskim poslovnežem, ki v Beogradu živi že 15 let, smo se pogovarjali nekaj dni pred volitvami. Na sedežu njegove srbske družbe v sodobni poslovni stavbi na Bulevarju Zorana Đinđića je bila povsod tema, v pozni večerni uri je luč svetila le v lični in asketsko urejeni pisarni največjega peka v Srbiji in regiji.