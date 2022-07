Vojna delničarjem odnesla več kot izbruh epidemije

V nadaljevanju preberite:

Izbruh epidemije je finančne trge resda pahnil s pečine, a odboj je bil hiter in za vlagatelje dokaj neboleč. Vojna v Ukrajini ni takoj prinesla borznega zloma, zato pa finančne trge stiska počasi, in prvo polletje je za vlagatelje slabše, kot je bilo leta 2020, ob izbruhu epidemije. Pogledali smo kaj se je dogajalo na finačnih trgih v Evropi, ZDA in v Sloveniji v prvem polletju in jih primerjali z začetkom epidemije.