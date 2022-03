Vojna in sankcije že zavrle mednarodno trgovino

Posledice ruske invazije na Ukrajino so ob katastrofalnih humanitarnih in drugih vidikih že februarja precej prizadele tudi mednarodno trgovino. Čeprav se je vojna začela le nekaj dni pred koncem meseca, so negotovost in sankcije zmanjšale obseg trgovine po svetu za kar 5,6 odstotka – na mesečni ravni in po sezonsko prilagojenih podatkih –, kar je največji padec blagovne menjave po izbruhu epidemije covida spomladi 2020, ugotavlja Inštitut za svetovno ekonomijo iz nemškega Kiela.

Nemški blagovni izvoz je bil tako prejšnji mesec 3,8, uvoz pa 3,9 odstotka manjši kot mesec prej, na ravni celotne Unije pa se je izvoz zmanjšal za 2,8, uvoz pa za 1,6 odstotka. Posledice so čutili tudi v ZDA, kjer je bil izvoz manjši za 3,9, uvoz pa se je sicer povečal za 1,2 odstotka. Od večjih gospodarstev so simbolično, 0,3-odstotno rast izvoza dosegli le na Kitajskem, uvoz tam pa se je prav tako zmanjšal za dobre tri odstotke, kažejo podatki inštituta.

Strmi padec ruskega izvoza

Prve ocene nakazujejo, da so uvedene sankcije začele delovati, saj je ruski izvoz prejšnji mesec strmo padel in bil kar 11,8 odstotka manjši kot januarja, uvoz pa se je zmanjšal za le 1,6 odstotka. »Položaj v ruski trgovini je zapleten, a zdi se, da zahodne sankcije delujejo. Ruski izvozniki bodo verjetno zadržali več blaga, predvsem zaradi negotovosti plačila. Čeprav so vse večje ladjarske družbe oznanile, da bodo ustavile svoje prevoze v Rusijo, ta ukrep zadeva le nova naročila. Za zdaj bodo vsa stara naročila dostavljena v Rusijo v skladu s prejšnjimi načrti, če le ne bodo kršila sankcij,« poudarjajo na inštitutu. Promet blaga v pristanišču v Sankt Peterburgu je bil sicer februarja 17 odstotkov manjši kot mesec prej.

Nemški analitiki ne vodijo posebne statistike za Ukrajino, opozarjajo pa, da je ta država skoraj v celoti odrezana od mednarodne pomorske trgovine, saj od začetka vojne v njeno največje pristanišče Odeso ni prispela niti ena večja kontejnerska ladja. Kar 70 odstotkov ukrajinskega izvoza in uvoza je sicer vezanega na pomorski prevoz, tri četrtine pa ga poteka prav skozi luke v odeški regiji.

Pričakovati padec blagovne menjave

Februarski podatki nakazujejo, »kakšne bodo prihodnje gospodarske posledice vojne v Ukrajini. V prihodnjih mesecih bo blagovna menjava med Unijo in Rusijo verjetno še bistveno zmanjšana zaradi uvedbe sankcij, negotovosti pa tudi zaradi prostovoljnih omejitev, ki jih bodo uvedla podjetja in prebivalstvo. Na drugi strani pa je pričakovati tudi dodatne zamude pri ladijskih prevozih zaradi poostrenih carinskih pregledov in nadzora nad spoštovanjem sankcij proti Rusiji,« pravijo na inštitutu.

Kar zadeva trgovinsko menjavo z Rusijo, so članice Unije seveda precej bolj izpostavljene kot ZDA in bodo zato nosile tudi večje ekonomsko breme, so pa tudi med evropskimi državami precejšnje razlike. Najbolj izpostavljene so Bolgarija, Estonija, Finska, Grčija, Latvija, Malta, Poljska in Slovaška. Večinoma so precej bolj odvisne od Rusije na strani uvoza (predvsem kar zadeva energente) kot na strani izvoza, pa ugotavlja v svoj analizi tudi dunajski inštitut za mednarodno ekonomijo (wiiw).