Vrhunskega znanja še ne znamo prodajati

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija zagotavlja sredstva za raziskovalne projekte. A pridobitev financiranja je le en korak, ključna je komercializacija raziskav, torej da se znanje in rešitve iz teh projektov tudi tržno uporabijo. »Na podlagi naših izkušenj lahko rečem, da mora Slovenija povečati uporabo rezultatov iz raziskav,« pravi Andrea Di Anselmo, ki svetuje pri komercializaciji rezultatov iz raziskovalnih projektov. Kakšne so težave in rešitve pri komercializaciji znanja? Kakšni so dobri primeri?