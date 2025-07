Vročina ustavlja tudi francoske jedrske elektrarne

V nadaljevanju preberite:

Letošnji zgodnji vročinski val je tudi opozorilo evropski energetiki in celotnemu gospodarstvu, da se bo moralo prilagoditi podnebnim spremembam. Zaradi pretoplih in presahlih rek morajo jedrske in termoelektrarne v Franciji, Nemčiji in Švici zmanjševati proizvodnjo in po napovedih francoskega EDF se bodo te težave v prihodnjih letih še stopnjevale.

Kaj se dogaja s proizvodnjo elektrike v omenjenih državah?

Kako je v Sloveniji?

Zakaj so znova v težava francoske jedrske elektrarne? Lahko to vpliva tudi na jedrsko elektrarno v Krškem?

Kaj pa Španija? Ima težave tudi v vročih dnevih? Kako pomembne so v poletni vročini sončne elektrarne?