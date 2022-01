Vse več proizvajalcev govori o slovesu bencina

V prispevku preberite:

Renaultova nedavna objava, da bo po koncu tega desetletja izdeloval samo še električne avtomobile, je le še v ena v vrsti tovrstnih avtomobilskih napovedi, ki so bile sicer v nekaterih primerih dane tudi s kakšnim pogojem. Niso pa odločeni o takšni usmeritvi čisto vsi svetovni velikani. Renaultov prvi mož Luca de Meo načrtuje, da bo Renault od leta 2030 v Evropi prodajal le še električne avtomobile, imajo pa tudi rezervni načrt, če bi bilo treba zaradi česarkoli nadaljevati s klasičnim pogonom – s tem naj bi na trgu do zadnjega možnega trenutka nastopala njihova nizkocenovna znamka Dacia, ki sicer že ima prvi električni model. S tem sledijo nekaterim podobnim napovedim, ki so jih avtomobilski proizvajalci v luči evropskega zelenega načrta podali v preteklem letu. Tako je Volkswagen že pred kar nekaj časa objavil, da bo njihova prodajna flota do leta 2050 povsem ogljično nevtralna, njihov cilj je, da bi bilo leta 2030 v Evropi 70 odstotkov vse njihove prodaje električne, zadnje avtomobile z motorji na notranje zgorevanje pa naj bi za evropski trg izdelali med letoma 2033 in 2035. Klasični pogon naj bi v Ameriki in na Kitajskem končali »malce oziroma nekoliko kasneje«.

Kako pa razmišljajo ameriška in azijska podjetja? So res že vsi odločili, da bodo v nekaj letih pokopali motor na notranje zgorevanje?