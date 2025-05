Tragedija Emmanuela Macrona

V nadaljevanju preberite:

Nasprotje med Macronovimi zgodnjimi obljubami in njegovo sedanjo podobo se zdi skoraj teatralno. Kot je pred kratkim v časopisu The Times zapisal britanski zgodovinar Julian Jackson, »se peta republika maje«, saj je Macronova priljubljenost zdaj 26-odstotna in se hitro približuje najhujšim časom njegovega predhodnika Françoisa Hollanda.

Kljub Macronovim hvaljenim finančnim čarovnijam se francosko gospodarstvo spopada s proračunskim primanjkljajem v višini 5,8 odstotka BDP, razmerjem med dolgom in BDP v višini 113 odstotkov in stopnjo brezposelnosti mladih, ki se vztrajno giblje okoli 20 odstotkov. Rast ostaja počasna, francoska fiskalna verodostojnost pa je na majavih nogah. Na političnem področju je sredina izčrpana, medtem ko na volilnem zemljevidu prevladuje RN, ki je na volitvah v evropski parlament prejela 31,4 odstotka glasov, v prvem krogu lanskih parlamentarnih volitev pa 33 odstotkov.