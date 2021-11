Za bolj zdrav življenjski slog

Prihodnost zdravja mora temeljiti na zdravstvenih sistemih, odpornih proti epidemijam, pandemijam in drugim izrednim razmeram, tudi posledicam podnebnih sprememb, poudarja Svetovna zdravstvena organizacija.

Strokovnjaki pa opozarjajo, da so podnebne spremembe z ekstremnimi pojavi tudi nevarne za zdravje ljudi. Zato je še pomembnejša skrb za zdravje v vseh življenjskih obdobjih. Dejavniki, kot so izobrazba, zaposlenost, dohodek, socialna varnost in družbena omrežja, vplivajo na življenjski slog, dejavnike tveganja, uporabo zdravstvenih in drugih storitev, s tem pa na obolevnost, umrljivost in pričakovano trajanje življenjske dobe, izpostavlja minister za zdravje.

Vir: Infografika Delo

Zdrava prehrana in gibanje

Svoje zdravstveno stanje kot dobro ocenjuje dobrih 53 odstotkov tako anketirancev iz celotne populacije kot tudi bralci Dela, podobno je tudi pri odgovorih na preostala vprašanja v zvezi z oceno zdravstvenega stanja posameznika, razkriva raziskava Mediana TGI.

Vir: Infografika Delo

Raziskava, izvedena na vzorcu 4090 anketirancev, med 15 in 75 leti starosti, je še pokazala (glej grafe), da bralci Dela veliko bolj skrbijo zase, saj jih je dobrih 50 odstotkov potrdilo, da se zdravo prehranjujejo in redno telovadijo, med preostalo populacijo pa je takih 34,7 odstotka. Da pa se s skrbjo zase ne obremenjujejo, jedo, kar želijo, in ne telovadijo, pa je odgovorilo le majhen delež vprašanih.

Vir: Infografika Delo

Vir: Infografika Delo

Bralci Dela tudi bolj upoštevajo mnenje splošnih zdravnikov in specialistov kot preostali vprašani, je razvidno iz vprašanja, iz katerih virov so v zadnjih 12 mesecih dobili informacije, nasvet ali diagnozo. Na družbenih omrežjih je registriranih 64 odstotkov bralcev Dela, kar je precej manj kot pri preostalih, kjer jih je registriranih skoraj 75 odstotkov.

Kot pojasnjuje Janez Jereb, direktor projektov v Mediani, je vzrokov za to več, po eni strani gre na splošno za bolj tradicionalne bralce glede razmišljanja in obnašanja, po drugi pa tudi podpovprečno uporabljajo družbene medije in so manj dovzetni za senzacionalne informacije, ki jih mnogokrat najdemo v njih.