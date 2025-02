Začenja se sejemska sezona v Celju

Celjsko sejmišče bo sredi marca gostilo tradicionalnih pet sejmov: Altermed & Flora, Dnevi lovstva, Dnevi športnega strelstva, Festival KulinArt in APIS Slovenija|Europe. Novost bo poseben sejem brezglutenske prehrane in z njo povezanih delavnic, prvič pa bodo obiskovalci spoznavali tudi gozdno terapijo. Družba Celjski sejem, ki je po novem članica UFI – Globalnega združenja sejemske industrije, bo do konca leta pripravila še pet različnih sejmov.

Najstarejši sejem, ki ga gosti Celjski sejem, je čebelarski ApiSlovenija, letos bo že 48., po novem se imenuje APIS Slovenija|Europe. Iz Čebelarske zveze Slovenije so sporočili, da bo osrednja tema sobotnega (15. marec) državnega čebelarskega posveta posvečena ponaredkom medu in največjemu sovražniku čebel in čebelarjev, to je pršici varoji. »V zadnjih letih ima Evropska unija težave s ponaredki medu. Uradni podatki evropske komisije za lani kažejo, da je bilo na evropskem trgu pri uvozu iz tretjih držav 46 odstotkov ponarejenega medu, torej različnih sladkornih mešanic z dodatki,« so zapisali v čebelarski zvezi.

Na 19. sejmu Altermed & Flora bodo predstavili ekološke pridelke, naravno kozmetiko, prehranske dodatke, zelišča, knjige, različne terapije, pa tudi ideje za ekološko vrtnarjenje in urejanje zelenih površin. Vodja projektov marčnih sejmov Irena Škorja je povedala, da bodo prvič gostili Gluten Free Expo sejem: »Združil bo najboljše ponudnike brezglutenskih izdelkov ter strokovnjake, ki bodo obiskovalce vodili skozi izzive in prednosti brezglutenskega življenja.« Novost bo tudi ekološka tržnica, na kateri se bodo predstavile ekološke kmetije, v treh dneh pa se bo tu predstavilo tudi 150 ekošol in vrtcev iz vse Slovenije.

Na vseh petih sejmih skupaj pričakujejo 300 razstavljavcev, od tega 120 na Altermedu & Flori. Irena Škorja je povedala, da se število razstavljavcev povečuje, tudi na Flori, manj pa je možnosti nakupa sadik kot pred leti.

Izginjanje srnjadi

Dneve lovstva bodo letos pripravili tretjič. Predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca je povedal, da želijo obiskovalcem predstaviti vse vidike lovstva: »Lov ni šport, ni hobi, ampak je način življenja z naravo, v naravi in za naravo.« V spremljevalnem programu bo nastopilo več kot 200 lovskih pevcev in rogistov, pripravljajo tudi državno prvenstvo v rukanju, to je oponašanju jelenjih glasov, predstavili se bodo lovski kinologi, Kovšca je prepričan, da bo za mlade zanimivo simulacijsko strelišče.

Na okrogli mizi pa želijo lovci opozoriti na izginjanje srnjadi, je dejal Kovšca: »Populacija srnjadi v slovenskih gozdovih je kritična, na nekaterih področjih je že izumrla. Posledice bodo tako za naravo, za samo populacijo srnjadi in tudi za kmetovalce. Srnjad namreč ščiti gozdne robove in preprečuje zaraščanje.« Kovšca je še povedal, da lovci ocenjujejo, da je za izginjanje srnjadi ključen šakal, problem so tudi zoonoze ter košnja zgodaj zjutraj in zvečer, pri čemer želijo sodelovati s kmeti tudi s termalnimi kamerami na dronih, da bi mladiče lahko pravočasno umaknili.

Marčnim sejmom bosta aprila sledila mednarodni industrijski sejem ter sejem komunalne opreme in vodnih tehnologij Komot, jesen se bo začela s 57. Mosom, ki je največji poslovno-sejemski dogodek v regiji. Sledili bodo še trije sejmi, med njimi prvič tudi Sidec, prvi mednarodni obrambni sejem s konferenco.