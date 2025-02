Dvome o ponarejanju medu bi utišalo obvezno poročanje o pridelku

V nadaljevanju preberite:

Med je eno od najpogosteje potvorjenih živil. Logika za tem je preprosta. Svetovna pridelava je manjša od povpraševanja, zato so cene v zadnjih letih močno narasle. Razmere izkoriščajo goljufi, ki med večinoma ponarejajo z dodajanjem sladkorne raztopine, dobičke pa pospravijo v žep. Najpogosteje neopaženo, saj so analize za potrditev ponaredkov zelo kompleksne.

V EU je v letih 2021 in 2022 potekal koordinirani nadzor pristnosti uvoženega medu v 18 državah. Pri kar 46 odstotkih vzorcev se je pojavila domneva o potvorjenosti s sladkornim sirupom. Največ potvorjenih vzorcev je bilo uvoženih iz Kitajske (74 odstotkov), odkrili so jih tudi iz Ukrajine, Argentine, Mehike, Brazilije, Turčije in drugih držav. Delež potvorb je bil bistveno večji kot ob nadzoru 2015–2017, ko se je pojavila domneva o potvorjenosti pri 14 odstotkih vzorcev.

