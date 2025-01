Lažji odstrel volkov še letos?

V nadaljevanju preberite:

Švedska je v novo leto »vstopila« z odstrelom volkov, s katerim bodo lovci lahko usmrtili pet volčjih družin oziroma 30 volkov. Naravovarstveniki opozarjajo, da vladni odlok krši evropsko zakonodajo, a ta se utegne že letos spremeniti v prid tistim, ki v odstrelu volkov vidijo rešitev za številne težave kmetijstva.

Po evropski zakonodaji – habitatni direktivi – so volkovi strogo zaščiteni in jih ni dovoljeno streljati razen posameznih problematičnih, kadar ogrožajo življenje in premoženje ljudi. Švedska vlada že od leta 2010 krši zakonodajo s tem, da določa letne kvote za odstrel, trdijo v Švedskem združenju za velike zveri. Zoper vlado so vložili pritožbo na evropsko komisijo, ki je proti Švedski uvedla postopek za ugotavljanje kršitev, vendar še ni doživel epiloga.