Kako razširjena je uporaba nedovoljenih zdravil v čebelarstvu, ni znano

Afera z medom čebelarstva Vajda, proti kateremu poteka inšpekcijski postopek zaradi suma goljufije večjih razsežnosti, sproža vprašanja o razširjenosti uporabe nedovoljenih zdravil v čebelarstvu, ponaredkih medu in njegovega porekla. Ali je ves med, ki se proda kot slovenski, res pridelan v Sloveniji? Najprej smo preverili, kako je z uporabo zdravil.

Poročali smo, da so inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) januarja med hišno preiskavo v spremstvu policistov pri nosilcu čebelarstva Vajda poleg kozarcev medu, kupljenih v Lidlu in pri nekaterih drugih trgovcih, našli nedovoljena zdravila. Ali jih je čebelarstvo uporabljalo, na UVHVVR niso odgovorili ne pritrdilno ne nikalno. Zapisali so, da bo v konkretnem primeru stekel predkazenski postopek, zato več informacij ne morejo podati.

Čebelarji lahko pri zdravljenju čebel uporabljajo le dovoljena sredstva, njihovih ostankov pa v medu ne sme biti oziroma morajo biti v dovoljenih mejah, ki še ne škodujejo zdravju. Po drugi strani je uporaba antibiotikov v evropskem čebelarstvu prepovedana. Na naše vprašanje, ali je UVHVVR v odvzetih vzorcih medu omenjenega čebelarstva našla njihove ostanke, so odgovorili, da ne, a so jih našli leta 2022.

- kaj je pokazal uradni inšpekcijski nadzor nad uporabo zdravil v lanskem letu,

- kaj o uporabi zdravil kažejo prostovoljne analize čebelarjev,

- kako zdrave so slovenske čebele,

- in kako uspešni smo pri spoprijemanju z najhujšima boleznima: hudo gnilobo čebelje zalege in varozo.