Zadolžene ZDA in uspešen korporativni svet

Kljub negotovosti, ki izvira iz trgovinskih tarif in geopolitičnih tveganj, močna rast dobičkov podjetij prinaša nekaj olajšanja vlagateljem. Več kot 60 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500 je preseglo napovedi glede prihodkov, približno 75 odstotkov pa jih je preseglo pričakovanja glede dobička. Rast dobička ostaja od 7- do 9-odstotna na letni ravni, kar kaže na trdno stanje ameriškega korporativnega sektorja. Hkrati ameriško gospodarstvo ostaja stabilno – potrošnja gospodinjstev je še vedno močna, BDP je v lanskem zadnjem četrtletju zrasel za 2,3 odstotka, kar pomeni celoletno rast v višini 2,8 odstotka. Pričakuje se, da bo letošnja rast ostala pri približno 2 odstotkih, kar pomeni umirjeno, a stabilno ekonomsko sliko.

Poleg tega se kapitalske naložbe v umetno inteligenco še naprej močno povečujejo. Velika tehnološka podjetja načrtujejo povečanje svojih kapitalskih izdatkov za 25 odstotkov, kar bo pomenilo skupno naložbo 280 milijard dolarjev v letu 2025. Alphabet je napovedal 75 milijard dolarjev investicij, pri čemer poudarjajo vse večji pomen razvoja naprednih modelov umetne inteligence. Ker se tehnologija vse hitreje širi v različne sektorje, se pričakuje nadaljnja rast vlaganj v to področje.

FOTO: Jožže Suhadolnik/Delo

Hkrati so ZDA vse bolj obremenjene z rastočimi obrestmi na državni dolg. Letni strošek obresti je presegel bilijon dolarjev, kar predstavlja 20 odstotkov vseh pobranih zveznih davkov. Ob trenutnem proračunskem deficitu to pomeni, da inflatorne politike potrebujejo protiutež, saj bi sicer obresti in strošek kapitala lahko postali težavni, nenazadnje po poročanju Reutersa letos zapade približno 9 bilijonov ameriškega državnega dolga, kar pomeni, da bo morala vlada refinancirati velik del obveznosti po verjetno višjih obrestnih merah.

Skupni državni dolg ZDA je dosegel 36,17 bilijona (tisoč milijard) dolarjev, kar je 2,16 bilijona več kot pred letom dni in skoraj 13 bilijonov več kot pred petimi leti. Dolg raste povprečno za 5,93 milijarde dolarjev na dan. Če se bo ta trend nadaljeval, bo meja 37 bilijonov dolarjev dosežena do maja letos. Pri tem je 50,49 odstotka dolga v obliki od dvo- do desetletnih obveznic, 21,45 odstotka v obliki kratkoročnih zakladnih menic, 16,66 odstotka v dolgoročnih obveznicah, preostanek pa v drugih instrumentih.

Ena od ključnih protiuteži v boju proti inflaciji in dražjemu kapitalu, poleg drastičnega zmanjšanja državnih izdatkov, kar skuša doseči oddelek za vladno učinkovitost (Doge), je povečanje črpanja nafte v ZDA, Savdski Arabiji in drugod. To bi lahko vsaj delno ublažilo inflacijske pritiske in znižalo stroške kapitala. V nasprotnem primeru bi se tveganje za višjo inflacijo in dražje zadolževanje še povečalo.

primerjava indeksov Foto Zx Igd

Geopolitična tveganja sicer ostajajo, saj ameriška politika ponovno zaostruje pritisk na Iran, kar bi lahko vplivalo na cene nafte. Hkrati se kitajsko-ameriški trgovinski odnosi razvijajo z občasnimi napetostmi, vendar brez dramatičnih eskalacij.

Trgi so trenutno nestanovitni zaradi kombinacije trgovinskih politik in hitrega razvoja umetne inteligence. Carine lahko povzročijo globalne gospodarske posledice, medtem ko je kitajska konkurenca v UI nova grožnja za ameriška tehnološka podjetja. A konkurenca je dolgoročno nujna za širjenje tehnologije in povečanje produktivnosti.