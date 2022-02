Zakon o frankih udaril tudi DUTB, banke napovedale ustavno presojo zakona

V nadaljevanju preberite:

Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih bo začel veljati 26. februarja. Kar nekaj bank je že napovedalo ustavno presojo zakona. V DUTB posledice zakona še ugotavljajo, a pravijo da bodo, ko bo zakon začel veljati, zagotovili dosledno izvedbo zakonskih obveznosti. A to ne bo tako lahko, kot je videti na prvi pogled. Simulacija kredita, ki smo jo naredili, kaže, da bo težko ločiti med vplivi tečaja in obresti. V nekaterih primerih ni ustreznega pravnega varstva. Ker je večina težav nastala po letu 2010, se postavlja tudi vprašanje odgovornosti.