Zamenjava članov uprave Telekoma Slovenije s kadri SDS

Nadzorni svet Telekoma Slovenije bo v sredo predvidoma razpravljal o menjavi uprave državne telekomunikacijske družbe. Zamenjali naj bi tri člane, tudi predsednika, v upravo pa se bodo menda usedliin, ki so blizu največji vladni stranki SDS.Nadzorni svet naj bi po neuradnih informacijah poleg predsednika uprave zamenjal še podpredsednico uprave, pristojno za finance,, in člana uprave, odgovornega za tehnologijo,. V upravi naj bi ostal, ki je pristojen za prodajo.Po naših neuradnih informacijah so najverjetnejša nova imena v upravi Cvetko Sršen, ki se je kot kandidat SDS potegoval za župana Krškega, zaposlen pa je kot vodja celjske poslovne enote Pošte Slovenije. Lani ga je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) imenoval tudi za nadzornika v državno družbo Infra.Član uprave za finance naj bi postal Marko Pogačnik, poslanec SDS in nekdanji prvi človek Slovenske odškodninske družbe. Kot možnega člana za upravo je Televizija Slovenije omenjala še, ki je blizu gospodarskega ministrain tudi neizvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank.Član uprave za tehnične zadeve pa naj bi postal Mitja Štular, ki je prav tako blizu SDS. Štular je nekdanji predsednik programskega sveta RTV Slovenije. Zamenjava uprave se bo kot kaže zgodila nekaj tednov po prenovi nadzornega sveta Telekoma. Tega vodi, sicer član uprave 2TDK.