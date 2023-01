Zaposleni bi imeli fiksno mesto v pisarni in hkrati delo od doma

Zaposleni se vračajo na delovna mesta in izkušnje so večinoma dobre. Zatika se le tam, kjer si zaposleni želijo najboljše iz obeh sistemov. Denimo delo od doma v ponedeljek in petek, v preostalih dneh pa delovno mesto s fiksnim sedežem pri delodajalcu. Rešitev, ki jo nakazuje praksa, so plavajoča delovna mesta za tiste, ki v pisarno hodijo občasno. Na ta način delodajalec prihrani pri prostoru in njegovem vzdrževanju. Statistični podatki sicer kažejo, da se količina dela od doma zmanjšuje.

Kako rešujejo teavo dela od doma v NLB, Zavarovalnici Triglav, Nomagu, Krki in Ministstvu za gospodarstvo.